Un cuidador del Hipódromo de La Plata denunció una persecución tras haber acusado a funcionarios de la gestión de Axel Kicillof de manipular dopings y violar una perimetral. Ahora le impiden inscribir a su caballo sin justificar el motivo.

La crisis en el Hipódromo de La Plata sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Alberto Ramón Correa, cuidador y denunciante en dos causas judiciales que involucran a funcionarios de la administración bonaerense, afirmó que su caballo Noah Ton fue suspendido arbitrariamente y sin motivos reglamentarios, en lo que considera una clara represalia por haber hecho públicas las graves irregularidades en el sistema de control antidoping y el hostigamiento que sufre desde hace meses.

La suspensión se produjo días después de que Correa presentara una nueva denuncia penal por la violación de una perimetral judicial que protege su integridad física frente a un grupo de funcionarios del hipódromo. La medida había sido dictada el 6 de noviembre por el juzgado de Garantías Nro. 4, en el marco de la causa IPP 06-00-051324-25/00, que investiga estafas, manipulación de frascos, amenazas y maniobras de desplazamiento laboral.

La maniobra del 2 de diciembre

Según consta en la nota presentada el 9 de diciembre ante el administrador del hipódromo, Mariano Cowen, Correa denunció que el 2 de diciembre fue víctima de un “atropello” perpetrado por Miguel Prátola y Fabián Antonio Rivero, dos de los funcionarios incluidos en la perimetral.

Ese día, ambos retiraron de manera forzada a Noah Ton de la sexta carrera, basándose —según la denuncia— en información falsa obtenida de manera irregular. Prátola habría filmado en secreto al peón encargado del animal, escondido dentro del stud 13 de la Villa Hípica, violando incluso la privacidad de otro trabajador.

Luego, Prátola habría informado —erróneamente o de manera deliberada— que el caballo estaba alojado en el stud 10, lo que motivó su retiro. Correa enfatizó en su presentación que Noah Ton jamás estuvo alojado allí, y que la maniobra perpetrada por la gestión de Axel Kicillof solo puede interpretarse como una acción de hostigamiento y una nueva desobediencia a la medida judicial.

De acuerdo al cuidador, la suspensión del caballo se produjo luego de que REALPOLITIK difundiera la violación de la perimetral. “Desde ese día que subimos la publicación, me suspenden un caballo”, aseguró Correa. “Ese caballo está suspendido sin motivos. Es persecución. No respetan nada, ni las órdenes judiciales”.

En la nota ingresada formalmente en Mesa de Entradas —a la que este medio tuvo acceso— Correa solicitó “aclaración y libertad para la anotación en las competencias oficiales”, afirmando que impedirle inscribir al SPC Noah Ton equivale a convalidar el accionar ilegal de quienes desobedecieron la orden del juzgado.

Un patrón: estafas, dopings fraguados y desplazamiento laboral

La denuncia del 2 de diciembre no es un hecho aislado. El 21 de noviembre, REALPOLITIK reveló que Correa había denunciado por estafa y manipulación de controles antidoping a Alejandro Marozzi y Fabián Rivero, acusándolos de “clavarle cuatro doping” para quitarle la patente, desplazarlo de su stud y favorecer a terceros.

