La central sindical prepara resistencia al proyecto de reforma laboral y se reúnen el jueves.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha decidido convocar de urgencia a su consejo directivo para el próximo jueves, con el objetivo de definir un “plan de acción” ante el proyecto de ley de reforma laboral impulsado por el Gobierno. Esta reforma incluye medidas que la CGT ve como amenazantes, como la flexibilización de contratos y despidos, así como limitaciones al derecho de huelga y un debilitamiento del poder sindical.

La primera muestra de rechazo a esta iniciativa fue expresada por Gerardo Martínez, representante de la CGT en el Consejo de Mayo, quien se ausentó del evento de presentación de la reforma en la Casa Rosada. “Planteamos nuestras objeciones en el consejo”, afirmaron allegados al líder sindical, subrayando la creciente disconformidad dentro de la central obrera.

El proyecto de ley ha generado un ambiente tenso en el seno de la CGT, que considera la urgencia impuesta por la senadora libertaria Patricia Bullrich como un intento de desestabilizarlos. La senadora busca que la propuesta comience a debatirse en el Senado esta misma semana, algo que no ha sido bien recibido. “No nos van a llevar de las narices”, advirtió un sindicalista veterano, recordando intentos fallidos de reformas laborales anteriores.

Para contrarrestar el avance del proyecto, la CGT está abriendo canales de diálogo con gobernadores y legisladores de la oposición. Han mantenido reuniones con los mandatarios de Provincias Unidas y miembros del Partido Justicialista (PJ), aunque el optimismo en cuanto a la eficacia de estas gestiones es bajo. La Libertad Avanza ha logrado establecer alianzas con otros bloques y se posiciona como la primera minoría en el Congreso.



Además, el ala más dura de la CGT no descarta la posibilidad de activar un plan de lucha que incluya acciones judiciales, pues consideran inconstitucionales las limitaciones propuestas al derecho de huelga. También se está considerando la organización de protestas callejeras o un nuevo paro general, habiendo realizado ya tres huelgas en lo que va de la gestión de Javier Milei, cada una con diferentes niveles de impacto.

La reunión del consejo directivo el jueves será un test crucial para el nuevo triunvirato de liderazgo formado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello. Desde un inicio, los tres líderes sabían que el fin de año podría colocar a la CGT en una posición adversa frente al Gobierno debido a la polémica reforma laboral.

Expertos en derecho laboral han calificado el contenido del proyecto enviado por el Gobierno como “regresivo” y “no protector para el trabajador”. Estos aspectos serán temas centrales en el debate, que promete ser intenso y caliente, especialmente tras el reciente cambio de autoridades que ha dejado a varios dirigentes insatisfechos con la distribución del poder interno en la CGT. La situación se plantea, así, como un desafío significativo para la central obrera en su lucha por los derechos de los trabajadores.

