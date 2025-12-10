Reforma laboral, tributaria y estabilidad fiscal: el paquete que Milei impulsa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes el informe final elaborado por el Consejo de Mayo, el organismo convocado por el presidente Javier Milei para transformar en proyectos de ley los diez lineamientos del Pacto de Mayo. El documento, que trabajó sobre ocho de esos puntos, será el insumo del paquete de reformas que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso para su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias este verano.

Ante los consejeros y luego en conferencia de prensa, Adorni confirmó que entre los proyectos centrales se encuentran la modernización laboral, la reforma tributaria, una nueva Ley de Expropiaciones, la estabilidad fiscal permanente y modificaciones en los marcos regulatorios vinculados a la explotación de recursos naturales. Todos los documentos estarán disponibles en el sitio oficial del Gobierno.

Sobre la defensa de la propiedad privada, el informe propone que la indemnización por expropiación se calcule al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes. También plantea la entrega inmediata del inmueble en casos de usurpación o tenencia precaria y la eliminación de restricciones para la compra de tierras por personas jurídicas y extranjeros.

En cuanto al equilibrio fiscal, el Consejo respalda una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. La iniciativa prohíbe el déficit del presupuesto nacional, estableceajustes automáticos ante desvíos y penaliza el gasto sin partida. Además, corta de raíz un clásico recurso de la vieja política: los adelantos transitorios del Banco Central para financiar al Tesoro. La prioridad es evitar retrocesos y consolidar la disciplina fiscal que permitió la fuerte reducción del gasto registrada en 2024.

Adorni advirtió que, mientras la Nación profundizó el ordenamiento fiscal, algunas provincias y municipios revirtieron la tendencia, como el caso del municipio de Pilar, que creó la llamada Tasa de Protección Ambiental. El jefe de Gabinete cuestionó la medida al sostener que “muchos actores hacen un esfuerzo para aliviar la carga sobre ciudadanos y empresas, y otros inventan tasas delirantes”.

En materia educativa, el Consejo propone mayor autonomía provincial e institucional, con la posibilidad de que cada escuela diseñe su propio plan de estudios bajo un marco mínimo nacional. También impulsa un sistema de evaluación más robusto para medir aprendizajes y trayectorias.

La reforma tributaria incluye la llamada “Inocencia Fiscal”, una revisión del Régimen Penal Tributario y un sistema simplificado de liquidación del Impuesto a las Ganancias, donde la AFIP realizará la declaración. A ello se suma un régimen de incentivos a la formalización laboral.

La modernización laboral, cuyo texto definitivo se publicará en las próximas horas, contempla la derogación de normas obsoletas, la eliminación de la ultractividad indefinida, reducción de la carga fiscal laboral y ajustes en convenios

Participaron de la reunión final Federico Sturzenegger, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Cristian Ritondo y Martín Rappallini. Adorni destacó el trabajo de la secretaria ejecutiva Cecilia Domínguez y anunció que el paquete legislativo representará los “cambios de tercera generación” impulsados por Milei para consolidar un país más libre y competitivo.

