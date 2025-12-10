Estará a cargo del Dr. Federico Ramos Napoli, quien dependerá directamente del Ministerio de Economía.

El Ministerio de Economía anunció la decisión del presidente Javier Milei de avanzar en una reorganización profunda del sector nuclear argentino mediante la creación de la nueva Secretaría de Asuntos Nucleares, un organismo que tendrá como misión central coordinar, supervisar y alinear a todas las instituciones vinculadas al desarrollo nuclear del país.

Según difundió la cartera económica, la iniciativa apunta a otorgar mayor cohesión a un sector clave para el desarrollo tecnológico y energético. En el comunicado oficial se destacó que “la energía nuclear es un recurso estratégico que puede cambiar la matriz económica de nuestro país” y se recordó que la Argentina cuenta con “75 años de historia que nos posicionan en el selecto grupo de naciones que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles”.

En ese sentido, el Gobierno de Milei planteó que el país posee condiciones para convertirse en un actor central en la industria global del uranio. El comunicado remarcó que la Argentina tiene el potencial para transformarse en la “Arabia Saudita del Uranio” y que para alcanzar ese objetivo resulta indispensable que “los sectores minero, energético y nuclear estén alineados con este objetivo como horizonte”.

La Secretaría recién creada estará a cargo del Dr. Federico Ramos Napoli, quien dependerá directamente del Ministerio de Economía. Ramos Napoli ocupó cargos de conducción en DIOXITEK S.A., primero como gerente general y luego como presidente, empresa estatal responsable de la conversión de uranio destinado a las centrales nucleares y de la producción de fuentes de Cobalto-60.

Durante su gestión en esa compañía, Ramos Napoli encabezó las negociaciones para resolver el faltante de suministro de uranio que afectaba a las centrales nucleares del país. Además, condujo un proceso de reorganización interna que permitió “la eliminación del déficit operativo, el desendeudamiento y el récord de producción” en DIOXITEK S.A.

Su trayectoria también incluye trabajos de asesoramiento para NUCLEOELÉCTRICA S.A., donde contribuyó a una reestructuración administrativa, y colaboraciones con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en la elaboración de un plan de producción y comercialización de radioisótopos vinculados al proyecto RA-10, una de las iniciativas científicas más relevantes del país.

Este recorrido profesional dota al nuevo secretario de una perspectiva global del sector, motivo por el cual, según el mensaje oficial, su perfil es el adecuado para asumir “el desafío que el Presidente Javier G. Milei ha delegado en este Ministerio”. Con esta decisión, la administración libertaria busca iniciar una nueva etapa en el desarrollo nuclear argentino, en un contexto de reformas más amplias en materia energética y productiva.

