El informe de la Fundación Libertad expone el costo de la política. Río Cuarto y Villa María también están bajo la lupa.

La gestión de los recursos públicos enfrenta un control mucho más exhaustivo desde la asunción de Javier Milei a la presidencia nacional. En un contexto económico que exige absoluta austeridad fiscal, la Fundación Libertad reveló cuánto dinero gastan hoy los municipios en política. El estudio analiza los costos de los concejos deliberantes en 76 ciudades, poniendo el foco principal en los gastos de Córdoba.

El Concejo Deliberante de Córdoba Capital proyecta ejecutar un presupuesto total para el año 2025 que supera los 19.667 millones de pesos. Al desglosar esta cifra enorme por cada una de las 31 bancas, el costo anual por concejal asciende a los 634 millones de pesos. Si bien no es el más caro del país, este monto representa una carga tributaria muy significativa para los vecinos que pagan todos sus impuestos.



Aunque la planta permanente parece controlada, existen matices importantes sobre el verdadero tamaño del estado municipal cordobés actual. El informe no contabiliza inicialmente a los contratados y becarios, que elevan la nómina total a más de 700 personas en el Concejo

Disparidades en el interior: Río Cuarto y Villa María

El estudio también puso bajo la lupa a las ciudades del interior, mostrando diferencias notables con los gastos de la capital de la provincia. En Río Cuarto, el costo por cada uno de los 19 concejales supera los 151 millones de pesos del presupuesto local. Aunque es menor al de Córdoba, sigue siendo un gasto estructural que se financia puramente con el esfuerzo del sector privado de la zona.

Por su parte, el Concejo de Villa María cuenta con 12 ediles que representan un costo individual de 115 millones de pesos al año. Un dato alarmante de esta localidad es que más del 85% del gasto se destina exclusivamente al pago de los sueldos. Esto demuestra que casi la totalidad de los recursos se utilizan para mantener la estructura de personal político y a todos los asesores.

Ambas ciudades del interior destinan un porcentaje de su presupuesto total superior al de la Capital para sus respectivos legislativos. Mientras Córdoba asigna el 1,41% de sus fondos, Villa María y Río Cuarto superan el 1,60%, acercándose peligrosamente al promedio nacional. Estas cifras evidencian el enorme peso que tiene el sostenimiento de la “casta” política local en las cuentas de los distintos municipios.

El ranking del despilfarro nacional y los casos extremos

A nivel nacional, la disparidad en el gasto político es abismal y revela casos de despilfarro obsceno en varias provincias de la Argentina. La ciudad de Posadas lidera el ranking de la vergüenza con un costo de 1440 millones de pesos por concejal al año. Allí, la estructura legislativa cuenta con más de 1500 empleados públicos para asistir a solamente 13 representantes locales.

El promedio nacional indica que el 85% de los fondos de los concejos deliberantes se utiliza únicamente para pagar salarios del estado local. La Fundación Libertad expone así la necesidad urgente de revisar estos gastos para aliviar la presión fiscal sobre la gente que trabaja. La eficiencia en el gasto público no debe ser una opción, sino una obligación moral para cuidar el dinero del contribuyente en esta crisis.

