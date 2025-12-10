En presencia del ministro Sturzenegger, el oficialismo reunión a la tropa para repasar los proyectos que elaboró el Consejo de Mayo. Qué días pretende La Libertad Avanza designar autoridades y dictaminar. Cuándo puede haber sesión en la Cámara de Diputados.

En vísperas del comienzo de sesiones extraordinarias, el bloque oficialista reunió a la tropa libertaria en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados con la presencia del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. De cara al tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, La Libertad Avanza preparó la estrategia para avanzar con sendos dictámenes y una sesión especial.

Con la obligación de constituir las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Legislación Penal, el plan del oficialismo es comenzar el trabajo parlamentario la próxima semana. Según supo parlamentario.com, hay un boceto para tener ambos despachos listos y llevar a cabo una sesión especial el próximo miércoles 17, o a más tardar el jueves.

Si bien La Libertad Avanza se reúne cada martes en el horario de las 18, esta vez las miradas estuvieron en el ministro Sturzenegger, quien evitó conversar con la prensa acreditada -ingresó y se retiró por un pasillo lateral rodeado por una comitiva- y se hizo presente para dar una charla “técnica-legislativa” ante los nuevos legisladores del oficialismo.

El funcionario llegó al Salón Blanco a las 18.53, pero antes habían ingresado diputados como Lisandro Almirón, Pablo Ansaloni, Carlos Zapata, Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz y Patricia Vásquez, entre otros. También estuvieron presentes legisladores que comienzan su mandato este martes a medianoche: Sebastián Pareja, Sergio “Tronco” Figliuolo; Karen Reichardt; Virginia Gallardo y Andrea “La Nena” Vera.

El encuentro comenzó pasadas las 19 y se extendió hasta las 20.45. Uno de los ausentes fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Luego, llegaron Bertie Benegas Lynch y la cordobesa Laura Rodríguez Machado, quienes van a continuar a cargo de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Legislación Penal, respectivamente. De cara a los debates de la semana que viene, ambos deben convocar a reuniones constitutivas y luego pasar a la firma los dictámenes correspondientes.

Una fuente del oficialismo reveló a este medio que la idea primordial es llevar a cabo la constitutiva y, en la misma cita, pasar a la firma el proyecto de “ley de leyes”. En el caso del proyecto de inocencia fiscal -con giro a las dos comisiones- deberá ser despachado en una reunión plenaria. De todos modos, La Libertad Avanza buscará ambos pases a la firma antes del miércoles 17, por lo que prevé que todas las reuniones se lleven a cabo el próximo martes 16.

También, fuentes del oficialismo confirmaron que el proyecto de ley de modernización laboral será enviado este martes en horas de la noche y estará en Mesa de Entradas del Senado este miércoles. En el oficialismo son optimistas de que pueda dictaminarse en la Cámara alta antes de fin de año, pero algunos legisladores libertarios -más cautos- lo ven factible en la segunda convocatoria a extraordinarias, que será después de la segunda quincena de enero.

El regalo de Sturzenegger

Además de definir la estrategia para el inicio de sesiones extraordinarias que comienza a medianoche, el ministro Federico Sturzenegger presentó ante la bancada oficialista los nuevos proyectos de ley que serán la base de la agenda legislativa del 2026. También, les obsequió a los diputados presentes un pin metálico con la figura de una motosierra.

En resumen, el funcionario profundizó el contenido de lo que serán las reformas del año ordinario 2026 (reforma educativa, reducción del gasto público e inviolabilidad de la propiedad privada, entre otros); le pidió “paciencia” al bloque respecto a lo que será el inicio de sesiones extraordinarias; y confirmó que este martes por la noche será enviado el proyecto de ley de reforma laboral que se conocerá este miércoles.

