El mencionado procedimiento se realizó en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Los apresados son personas de 38 y de 40 años.

Dos dealers, que se dedicaban a efectuar delivery de cocaína, fueron detenidos por los pesquisas policiales al ser sorprendidos mientras se movilizaban en un coche robado, en un operativo concretado en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que los individuos, de 38 y de 40 años, resultaron apresados días pasados en el cruce de Federico Báez y Senguel (la ruta provincial 21).

Según agregaron los informantes, los miembros del Comando Patrulla (C.P.) interceptaron a los sujetos, quienes circulaban a bordo de un Fiat Duna, con el dominio finalizado en 429 y que posteriormente se certificó que tenía el número de chasis adulterado.

Trascendió que, al requisar el auto, los efectivos policiales consiguieron incautar 79 dosis de cocaína, elementos utilizados para fraccionar las sustancias ilegales, la suma de 361.300 pesos y tres aparatos de telefonía celular.

A los aprehendidos se los condujo a la comisaría 2ª Sur del distrito.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y falsificación de numeración registrable”, el doctor Fernando Amador López, fiscal de la Unidad Funcional Temática de Drogas perteneciente a los tribunales de la jurisdicción.

