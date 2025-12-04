El Ministro de Interior busca completar la ronda con los gobernadores.

En medio de un escenario político marcado por tensiones presupuestarias y reclamos financieros, Diego Santilli recibirá a Jorge Macri para discutir el respaldo al proyecto de Presupuesto 2026 y la deuda que Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. El encuentro, previsto para esta semana, se inscribe en un contexto donde las negociaciones entre el oficialismo y la oposición buscan definir el rumbo económico del próximo año.

La reunión entre ambos dirigentes tiene un doble objetivo: por un lado, alinear posiciones respecto al Presupuesto que impulsa el gobierno nacional, y por otro, avanzar en el reclamo de CABA por los fondos retenidos desde hace años en concepto de coparticipación. La deuda, que se arrastra desde la gestión anterior, constituye uno de los principales puntos de fricción entre la administración central y la Ciudad.

Santilli, referente del Pro en la Cámara de Diputados, aparece como un actor clave en la negociación parlamentaria. Su rol es decisivo para garantizar que el bloque opositor acompañe el Presupuesto, aunque las condiciones impuestas por la Ciudad respecto a la deuda podrían complicar el acuerdo. El respaldo legislativo está atado a la resolución de un conflicto financiero que afecta directamente a la gestión de Jorge Macri.

El jefe de Gobierno porteño, por su parte, busca que el reclamo por la coparticipación no quede relegado en la agenda nacional. Macri insiste en que la Ciudad necesita recuperar esos recursos para sostener servicios esenciales como salud, educación y seguridad. La estrategia apunta a vincular el apoyo al Presupuesto con un compromiso concreto de Nación para saldar la deuda.

En paralelo, el oficialismo intenta cerrar filas con los gobernadores, quienes también presionan por mayores transferencias y obras públicas en sus provincias. La negociación con CABA se convierte en un test de la capacidad del gobierno para articular acuerdos con distintos sectores de la oposición. El desenlace marcará el tono de la relación entre Nación y Ciudad durante el próximo año.

El encuentro entre Santilli y Macri también tiene un componente político interno: fortalecer la unidad del Pro frente a las tensiones que atraviesa. En un escenario de fragmentación opositora, la foto de ambos dirigentes trabajando en conjunto busca enviar un mensaje de cohesión y responsabilidad institucional.

En definitiva, la reunión se presenta como un capítulo clave en la disputa por recursos y poder. El resultado no solo impactará en la aprobación del Presupuesto 2026, sino también en la capacidad de la Ciudad de Buenos Aires para sostener su gestión frente a un contexto económico complejo. Lo que se negocie en los próximos días podría redefinir el equilibrio político entre Nación y CABA, y anticipar el tono de las discusiones que dominarán la agenda en 2026.

