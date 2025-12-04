En una actitud inédita, el presidente se hizo presente en el debut de un recinto ultrapolarizado, donde se sintió el festejo libertario por haberse quedado con la primera minoría. Riña de la izquierda con Lilia Lemoine, reclamo de un peronista al mandatario y varias salidas de libreto.

Dispuesto a celebrar a toda pompa el hecho de que La Libertad Avanza haya alcanzado la primera minoría en la Cámara de Diputados, el presidente Javier Milei -en un hecho inédito- se presentó este miércoles a la jura de los nuevos legisladores. Ubicado en el palco principal, fue ovacionado por los oficialistas, aunque también tuvo que escuchar reclamos de la oposición.

Empoderados tras las elecciones, los violetas se consagraron como el bloque más numeroso, dos arriba de Unión por la Patria, marcando un hito histórico: desde 1990 el peronismo siempre tuvo el bloque con más cantidad de integrantes. Cabe aclarar que en los años de Cambiemos, las fuerzas que componían esa alianza pudieron tener la primera minoría por interbloque, pero el PJ como sello (o con sus distintas denominaciones parlamentarias) fue por 35 años la bancada con más miembros, hasta hoy.

Milei volvió este miércoles al recinto que lo vio entrar como diputado en 2021, cuando La Libertad Avanza debutó en el Congreso y solo él y Victoria Villarruel eran parte de ese bloque. Ese número pasó a más de una treintena en 2023 y este 2025 alcanzó los 95.

Protagonistas de la jornada, desde LLA colmaron los palcos con sus invitados, quienes lanzaron cánticos, abucheos, aplausos y gritos varios. Una de las primeras reacciones del público fue cuando la flamante diputada Raquel “Kelly” Olmos, exministra de Trabajo de Alberto Fernández, tras sacarse una selfie con sus compañeros, gritó: “Viva Perón”.

Cinco minutos más tarde haría su ingreso el presidente Milei, acompañado por su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese palco estuvo también el ministro del Interior, Diego Santilli. El presidente levantó pulgares, sonrió, arengó. Siempre mirando para el ala oficialista, claro. Aunque el diputado socialista Esteban Paulón le levantó en dos oportunidades un cartel (con el reclamo de que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad), lo ignoró.

Tras otra ovación a Milei por parte de los libertarios, que se pararon y lo aplaudían, poco antes que arranque la ceremonia, el chaqueño Aldo Leiva, exveterano de Malvinas y quien se caracteriza por no emitir su voto de manera electrónica para luego agregar comentarios cuando vota a viva voz, se le plantó al presidente y le dijo: “Presidente, la Patria no se vende”.

Inmediatamente la militancia violeta empezó: “Presidente, presidente, presidente”. “La Patria no se vende, la Patria no se vende”, coreó el peronismo y los libertarios devolvieron con cánticos de “libertad, libertad, libertad” y “la casta tiene miedo”. Mientras, Sabrina Selva, Jimena López e Hilda Aguirre respaldaron a su compañero de bloque Leiva. Del otro lado, el mendocino Álvaro Martínez fue hasta el estrado a reclamarle orden a otro chaqueño, el radical Gerardo Cipolini, quien por ser el diputado de mayor edad comandó todas las juras y tuvo una tarde polémica por expresiones que luego negó haber tenido fuera del micrófono pero se viralizaron en redes.

Además de Milei, su hermana, Adorni y Santilli, desde Casa Rosada otros presentes fueron el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el sucesor de Luis Petri en Defensa, Carlos Presti; y el cineasta presidencial Santiago Oría. También estuvo el ex -y efímero- ministro del Interior Lisandro Catalán.

En un palco preferencial se ubicó Eduardo Menem, expresidente provisional del Senado y experto en técnica parlamentaria, destacado por su hijo, Martín, durante su discurso tras ser reelecto al frente del cuerpo.

Los senadores de La Libertad Avanza actuales y electos tuvieron un sector preferencial del lado derecho del estrado, por donde pasaban los diputados oficialistas a saludarse y sacarse fotos; mientras que a la izquierda se ubicaron un grupo de senadoras de Unión por la Patria, la ahora legisladora provincial Mayra Mendoza y dos gobernadores: el riojano Ricardo Quintela y el correntino Gustavo Valdés, junto a su sucesor, su hermano Juan Pablo.

La izquierda: Palestina y enojo libertario. Los primeros en jurar fueron la dupla del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá, ambos por la provincia de Buenos Aires. Del Caño lo hizo “por nuestros jubilados que enfrentan a este Gobierno represor, por el colectivo de la discapacidad y de la salud y su valiente lucha, por las niñas y niños masacrados en Gaza y una Palestina libre. Fuera Trump de Venezuela y de América Latina. Por la clase trabajadora de Argentina y el mundo; y por el socialismo”. Mientras enumeraba todas sus causas, se desató el griterío en el recinto. Una indignada Lilia Lemoine le reclamaba que jure “por Argentina; por tu país”.

Luego vino Del Plá, que expresó: “Por los derechos de los trabajadores, contra la reforma laboral, por los jubilados, contra la persecución a los que luchan, por la educación pública, gratuita, científica y laica; contra la reforma que pretende destruirla; por los derechos de las mujeres, por las diversidades, contra los femicidios y los travesticidios; por el derecho del pueblo palestino de existir desde el río hasta el mar; por el socialismo en Argentina y en el mundo”. Los abucheos continuaron. Mientras ambos diputados del FIT juraban, la ahora libertaria Sabrina Ajmechet, también molesta con las menciones a Palestina, grababa con su celular.

Se queda en la Cámara de Diputados. La rionegrina libertaria Lorena Villaverde, envuelta en polémica, se presentó este miércoles en el recinto luego de haber retirado su renuncia como diputada. Horas más tarde finalmente renunció al cargo de senadora, por el cual no pudo jurar la semana pasada. Vestida de azul, recibió abrazos afectuosos de Nadia Márquez -que se muda al Senado- y Lemoine.

Juegos del hambre. Antes y después de jurar, Juan Grabois hizo varios gestos con su mano. Además de tocarse el corazón y hacer la “V” de la victoria, hizo el gesto de la película “Los juegos del hambre”, tanto para el público como para Milei. En un principio, algunos interpretaron que había sido un saludo nazi.

Poncho, mate y pulsera multicolor. El cura Juan Carlos Molina, electo por Santa Cruz, juró “en opción preferencial por los más pobres; por Valdocco; por los wichis del impenetrable chaqueño abandonados; por el Papa Francisco, por Hebe (de Bonafini), por las Madres y Abuelas en lucha, por el pueblo de Santa Cruz”. De remera blanca y poncho con los colores de Argentina, llevó al recinto termo y mate y cuando Myriam Bregman concluyó su jura, se intercambió con ella una pulsera multicolor de la diversidad sexual.

Bregman juró junto a Martín Lousteau por la fórmula elegida. Recibieron muchos abucheos, pero la diputada se manifestó de todos modos: “Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30 mil detenidos desaparecidos contra el negacionismo, ni un paso atrás. Por la lucha antiimperialista, fuera yanquis de Venezuela y de América Latina. Por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales; por el socialismo, contra el genocidio en palestina. Sí juro”. “Y que esta señora se calle la boca porque la verdad: nos tiene re cansados, señor presidente”, dijo en referencia a Lemoine, a quien la transmisión oficial enfocó especialmente en sus enojos contra algunos.

Lousteau, aunque solo dijo “sí, juro”, durante los reproches emitió una seña con su mano: el número 3, en indirecta referencia al 3% del que se acusa a Karina Milei por las presuntas coimas en la ANDIS.

Blanco y marfil. Entre las damas predominó en la ceremonia el outfit blanco y marfil. La más elegante, sin dudas, fue la correntina Virginia Gallardo. La mediática juró con su hija en brazos y fue una de las pocas libertarias que se salió de libreto. Lo hizo “como correntina, por las infancias, y por un futuro mejor para todos”. En tanto, la oficialista Karen Reichardt optó por el lila. La exvedette puso cara de hartazgo cuando le tocó escuchar a Vanesa Siley jurar al lado de ella.

Cristina, también presente. Varios kirchneristas hicieron alusión en sus juramentos a la expresidenta Cristina Kirchner, presa en San José 1111. La primera fue María Teresa García, quien pidió por su libertad. En tanto, Lucía Cámpora llevó una remera con la inscripción “Cristina libre”.

“Por la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner; por los trabajadores, sus hijos, para que tengan un destino, por todos los que liberaron la patria”, fueron palabras de Siley, mientras que su par “dipu-sindical” Sergio Palazzo lo hizo por “los 30 mil desaparecidos, los mártires del movimiento obrero y la libertad de Cristina”.

Entre las alusiones a los 30 mil desaparecidos, el exsecretario de Derechos Humanos e hijo de desaparecidos, Horacio Pietragalla Corti juró “por Liliana Corti, Chacho Pietragalla, por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, por la justicia que implementó Néstor en cada genocida condenado por delitos de lesa humanidad y la por la liberación de Cristina Kirchner”.

Moreno. Una de las juras más picantes y tras la cual Cipolini pidió ceñirse a la fórmula elegida, algo que el propio presidente Milei aplaudió, fue la de María Elena Velázquez del peronismo. “Por el pueblo bonaerense, en representación de la lealtad de mi compañero Guillermo Moreno”, recordó al exsecretario de Comercio. “Está condenado”, le gritó Lemoine, ubicada muy cerca de la mesa donde juraban los electos. “¿Quién te pensás que sos nena?”, le devolvió la dirigente de Principios y Valores, partido liderado por Moreno.

Regreso de Petri. El todavía ministro de Defensa Luis Petri volvió a la Cámara de Diputados, donde ocupó otros mandatos entre 2013 y 2021. También fue uno de los pocos oficialistas que le sumó comentarios a su jura. “Por la Constitución Nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la virgen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes”, dijo. Fue arengado y en el cierre saludó con el puño a Milei.

Carteles. Además del cartel que Paulón le enrostró a Milei, la izquierda puso en sus bancas papeles con las frases: “No a la reforma laboral esclavista” y “No a la invasión y agresión militar yanqui en Venezuela”. Los pegó temprano Romina Del Plá, que lució una remera con una estampa de sandía.

Niños. Además de Gallardo con su hija, Sabrina Ajmechet estuvo primera en el recinto junto a su niña, quien se sentó en una banca y se sacó fotos con su madre. El santafesino Agustín Rossi, otro de los que regresa, entró acompañado por sus nietos.

Quejas de UP. Uno de los más agredidos por la militancia libertaria fue Jorge Taiana, el cabeza de lista de Fuerza Patria en Buenos Aires. “Viejo asesino” y “viejo tirabombas”, le gritaron. Horacio Pietragalla, a su lado, lo abrazó y desde el bloque peronista pidieron “silencio y respeto”.

Catamarqueña adentro. Compitió segunda por la lista de Fuerza Patria y se mantuvo en el bloque UP la catamarqueña Claudia Palladino, a diferencia de otros tres diputados que por orden del gobernador Raúl Jalil partieron de la bancada y le facilitaron la primera minoría a LLA. Detrás de la gestión para que se mantenga dentro de UP estuvo la senadora Lucía Corpacci, exgobernadora de esa provincia, con quien la flamante diputada se abrazó fuertemente tras jurar.

Se trajo barra. Uno de los que trajo más hinchada fue el joven riojano Gino Visconti, dueño de cafeterías en su provincia, quien ingresa por LLA. “Olé, olé, olé, olé, Gino, Gino”, se escuchó.

Jaldo testimonial. Aunque el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo compitió como primer candidato a diputado de manera testimonial, cuando asumieron Gladys Medina y Javier Noguera, los invitados de éstos celebraron fuerte y lanzaron: “Vamos Tucumán, vamos Jaldo”. El mandatario peronista, aliado de Casa Rosada, conservará su bloque de tres diputados bajo sus órdenes.

Parlamentario.com