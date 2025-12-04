El acto significó además el debut del oficialismo como primera minoría de la Cámara baja.

Durante una sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, se realizó la jura de los 127 diputados electos en los comicios de octubre, en un contexto atravesado por gestos políticos, cruces verbales y manifestaciones partidarias.

El acto, que formalizó el ingreso de los legisladores que asumirán el próximo 10 de diciembre, significó además el debut de La Libertad Avanza como primera minoría de la Cámara baja, condición que le permitiría al oficialismo impulsar su agenda legislativa con mayor apoyo parlamentario que en el período anterior.

El presidente Javier Milei asistió al recinto para presenciar la ceremonia, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, así como por otros funcionarios del gobierno.

Con 238 diputados presentes, la sesión preparatoria comenzó pasadas las primeras horas de la tarde. Allí se dio inicio al procedimiento formal de votación de autoridades de la Cámara y a la toma de juramento de los legisladores entrantes. También participó la senadora Patricia Bullrich, quien saludó a la distancia al mandatario nacional antes de que comenzara el recitado de fórmulas.

El clima se tensó cuando el diputado kirchnerista Aldo Leiva se dirigió hacia Milei y lanzó el típico comentario K: “La Patria no se vende”. La consigna fue replicada enseguida por el comunista Juan Grabois, quien instó a los presentes a entonar un cántico con esas palabras. La escena generó una reacción inmediata del bloque de LLA, que respondió con gritos de “Presidente, presidente” y “La casta tiene miedo”.

La jura de los diputados de Fuerza Patria también dejó episodios repudiables. Vanesa Siley, al pronunciar su jura, expresó que lo hacía por “la inocencia de Cristina Fernández de Kirchner, los trabajadores, sus hijos y todos los que liberaron la patria”. Al mismo tiempo, la diputada K Teresa García juró “por la libertad de Cristina”, en alusión a la corrupta expresidente, quien fue condenada en la causa Vialidad. De igual manera lo hicieron otros diputados.

Por su parte, el legislador electo de LLA por la provincia de Mendoza y saliente ministro de Defensa, Luis Petri, juró “por la constitución nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del ejército de los Andes“.

Para el oficialismo, la jornada fue significativa no solo por la presencia de Milei en el recinto, sino porque la nueva composición legislativa confirmaba su posición como primera minoría, un factor que le permitirá al Gobierno marcar el ritmo de la agenda parlamentaria y avanzar con las reformas que habían quedado postergadas durante los primeros dos años.

