Milei encabezó en el Salón Blanco de la Casa Rosada la ceremonia de ascenso de oficiales superiores de Prefectura, Policía Federal, Gendarmería, PSA y SPF.

El presidente Javier Milei presidió esta mañana uno de los actos más relevantes del calendario institucional: la entrega de sables y bastones de mando a los flamantes oficiales superiores de las distintas Fuerzas de Seguridad Federales. La ceremonia, realizada en el emblemático Salón Blanco de la Casa Rosada, reunió a las máximas autoridades del área y a familiares de los ascendidos, reafirmando el valor simbólico y operativo de quienes tienen bajo su responsabilidad la protección del Estado y de los ciudadanos.

Participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y los jefes de cada una de las fuerzas: el comisario general Luis Alejandro Rolle por la Policía Federal; el comandante general Claudio Miguel Brilloni por la Gendarmería Nacional; el prefecto nacional naval Guillermo Giménez Pérez; el comisionado general Alfredo Hernán Gallardo por la PSA; y el inspector general Fernando Martínez, director nacional del Servicio Penitenciario Federal.

Un mensaje de reconocimiento y exigencia profesional

La ceremonia no solo marcó la asunción de nuevas jerarquías, sino también el rumbo que el Gobierno busca consolidar: profesionalismo, disciplina y eficiencia en el combate al delito y al crimen organizado. En un contexto regional complejo y con desafíos crecientes en materia de seguridad, el acto buscó remarcar la centralidad de las fuerzas federales como pilares del orden público.

El ascenso de los oficiales representa un reconocimiento a trayectorias de servicio y compromiso, pero también una mayor responsabilidad. Desde el Gobierno resaltan que cada nueva jerarquía está directamente vinculada a estándares operativos más exigentes y a la conducción de equipos que deben responder con solvencia frente a delitos cada vez más sofisticados.

La presencia de Milei y Bullrich ratifica la decisión política de fortalecer a las fuerzas, dotarlas de mayor equipamiento, mejorar la coordinación interagencial y sostener un marco de autoridad claro, alineado con la defensa de la ley y el rol esencial del Estado en materia de seguridad.

La apuesta del Gobierno por un Estado más firme frente al delito

El acto en la Casa Rosada se suma al conjunto de medidas que la administración Milei viene implementando para potenciar el sistema federal de seguridad. La estrategia oficial apunta a recuperar capacidades, agilizar procedimientos, reforzar la inteligencia criminal y brindar respaldo operativo y político a quienes integran las fuerzas.

En la visión del Gobierno, el fortalecimiento institucional de los cuerpos federales es indispensable para enfrentar fenómenos como el narcotráfico, el contrabando, el crimen organizado transnacional y las redes de trata. La coordinación con provincias y municipios, así como la profesionalización permanente, son consideradas claves para avanzar hacia un país más seguro.

En un clima de reconocimiento y solemnidad, la ceremonia también permitió destacar el acompañamiento de las familias de los oficiales ascendidos, un componente fundamental para quienes desarrollan funciones de riesgo cotidiano.

