El informe también reveló un fuerte crecimiento de la imagen positiva del presidente.

Un reciente estudio de opinión nacional realizado entre el 19 y el 27 de noviembre reveló un enorme fortalecimiento de la posición política del presidente Javier Milei y proyecta una contudente victoria de cara a la reelección de 2027.

El informe, titulado “Milei & El orden. Segunda temporada“, reúne las opiniones de 1.136 encuestados y confirma la continuidad del clima favorable para el oficialismo tras la victoria electoral del 26 de octubre.

El relevamiento vuelve a mostrar una tendencia que ya había comenzado a detectarse semanas atrás: una marcada mejora en las expectativas económicas y la imagen presidencial.

Uno de los primeros datos que surge del trabajo es la evolución del apoyo al mandatario libertario. La medición registra 53% de imagen positiva, acompañados por 9% de regular y 38% de negativa. El ascenso en este punto es sostenido: en septiembre, el saldo favorable era de 44%; en octubre, de 46%; y en noviembre, el indicador volvió a crecer, sumando otros 7 puntos.

La percepción sobre el desempeño del Gobierno sigue un patrón similar. Un 55% de los consultados afirma aprobar la gestión, mientras que un 37% la desaprueba y un 8% dice no tener una opinión definida.

Sin embargo, el capítulo más llamativo del informe aparece al explorar escenarios posibles para las elecciones presidenciales de 2027. Cuando se consulta de manera directa: “Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿Usted votaría a favor de la reelección de Milei, o contra la reelección de Milei?“, el 52% responde que votaría a favor, frente a un 33% que se pronuncia en contra y un 15% que no sabe.

Al profundizar en la competencia electoral, los resultados también muestran una clara ventaja para Milei. Ante la pregunta: “Si las elecciones presidenciales de 2027 fueran hoy, ¿por quién votaría Usted?“, el líder de La Libertad Avanza alcanza un 54% de intención de voto.

Muy por detrás aparecen el kirchnerista Axel Kicillof con 18%, Juan Schiaretti con 3%, Nicolás del Caño con 3%, mientras que un 5% optaría por otros candidatos y un 17% aún no tiene una decisión tomada.

Estas cifras, al informe de la consultora Isasi-Burdman, describen un escenario en el que el oficialismo no sólo retiene una base sólida, sino que además amplía su competitividad a niveles que superan ampliamente a la oposición.

Derechadiario.com