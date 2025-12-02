Se fugaron a través de un boquete. Se realiza una intensa búsqueda en Bernardo de Irigoyen, con ayuda de drones, canes y apoyo de la Policía de Brasil.

Seis presos lograron escaparse este lunes de la comisaría de Bernardo de Irigoyen, una ciudad de Misiones que limita con Brasil, tras hacer un boquete en la pared del baño del calabozo.

Por estas horas, se realiza un amplio operativo de búsqueda en las cercanías de la frontera que cuenta con drones, canes y apoyo de la Policía de Brasil.

Cómo fue el escape y quiénes son los prófugos

La fuga tuvo lugar esta madrugada y se detectó cuando personal de guardia de la comisaría encontró un boquete en la pared del baño del calabozo.

En ese momento, se comprobó que siete reclusos se habían dado a la fuga, motivo por el cual se dio inicio a un operativo para dar con los fugados.

Desde el medio Primera Edición revelaron que los prófugos fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Jorge Ojeda, Darío Brítez y Juan José Ferreira Alvez. Este último logró ser recapturado tiempo después en cercanías de la dependencia policial y ya fue puesto a resguardo.

En tanto, continúan los procedimientos para dar con los otros seis prófugos, por lo que se solicitó ayuda a la Policía de Brasil ante la posible escapatoria hacia el país vecino por pasos fronterizos ilegales.

La Unidad Regional XII desplegó controles de acceso, rastrillajes en zonas de monte y patrullajes. Se utilizan drones, canes rastreadores y hasta grupos tácticos.

Asimismo, la fiscalía de turno lleva a cabo una investigación contra los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga para saber si existe posible connivencia.

También las máximas autoridades de la Policía de Misiones ordenaron a la División Asuntos Internos iniciar una investigación administrativa.

