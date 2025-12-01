Tres legisladores provenientes del PRO y el liberalismo se sumaron al bloque oficialista y dejaron al Gobierno a un paso de la primera minoría.

En una Cámara de Diputados en plena reconfiguración, La Libertad Avanza logró este viernes un movimiento político de enorme impacto: la incorporación simultánea de Verónica Razzini, Alejandro Bongiovanni y Lorena Petrovich, que elevará a 94 los escaños propios del oficialismo. Se trata del avance más contundente de Javier Milei en el Congreso desde su llegada a la Casa Rosada, que deja al bloque a tan solo dos bancas de superar al peronismo y convertirse en la primera minoría.

Razzini, quien había abandonado el PRO el año pasado junto al diputado Gabriel Chumpitaz para conformar el bloque Futuro y Libertad, selló su salto a LLA tras meses de trabajo conjunto con el equipo de Patricia Bullrich. Su recorrido político está profundamente ligado al activismo empresarial: en 2021, después de sufrir un bloqueo sindical de tres meses en la firma familiar, fundó el Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos, desde donde se consolidó como una voz firme contra la extorsión gremial y la parálisis productiva.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la diputada explicó su decisión en términos contundentes. Señaló que llegó a la política para “devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina”, y destacó que “el rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño”. En esa línea, se comprometió a trabajar para “proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento”.

La legisladora también agradeció especialmente a Patricia Bullrich, a quien definió como la primera dirigente que le abrió las puertas, y a la diputada Romina Diez, referente libertaria en Santa Fe, por integrarla al equipo provincial. “Es por acá, honrada de comenzar esta nueva etapa”, afirmó.

A esa información se sumaron dos movimientos clave. Por un lado, el diputado liberal Alejandro Bongiovanni, referente de la Fundación Libertad, oficializó su ingreso con un mensaje que sintetiza la convicción doctrinaria del espacio: “Hace décadas que defiendo las ideas de la libertad… Por primera vez en muchos años siento que el gobierno del Presidente Milei está verdaderamente cerca de materializarlas”.

Bongiovanni ocupará un rol técnico en el impulso de las reformas estructurales, con especial foco en la reducción de trabas, regulaciones e impuestos, un eje central del programa económico del Gobierno.

El tercer refuerzo llegará de la mano de Lorena Petrovich, que asumirá en reemplazo de Silvia Lospennato, quien confirmó su desembarco en la Legislatura porteña. Petrovich, del ala bullrichista, también se integrará a La Libertad Avanza, ampliando aún más la base política del oficialismo en la Cámara baja.

