Por: Tatiana Scorciapino@Tatiscorciapino

“Perro que ladra no muerde”. La frase popular pinta de cuerpo entero la ruidosa pero poco punzante intervención de Javier Milei en el conflicto que tiene a Claudio “Chiqui” Tapia y Juan Sebastián Verón como protagonistas. La decisión del presidente de suspender su viaje al sorteo del Mundial 2026 organizado por la FIFA para evitar cruzarse con el titular de la AFA y la amenaza de Patricia Bullrich de “investigar” a la asociación en el Congreso no fueron más que delicados zamarreos en un escarmiento que está lejos de ser tronado.

Los negocios que empresas ligadas a Martín Menem mantienen con importantes clubes, sumados a los vínculos con el fútbol que mantiene el gobernador Gerardo Zamora, con quien negocian apoyo parlamentario, obligaron al león a bajar los decibeles de su rugido.

En 1997, el ahora titular de la Cámara de Diputados fundó Gentech, una empresa de suplementos deportivos cuyo posicionamiento en el mercado lo llevó a cerrar suculentos acuerdos con importantes instituciones. Desde 2021, Gentech y la AFA tienen vigente un acuerdo comercial que le valió a la marca la posibilidad de llevar en sus productos la cara de Lionel Messi y el logo de la asociación futbolística, un combo explosivo para el aumento de ventas.

La empresa con sede en Constitución también sponsorea a Barracas Central, el club que preside Chiqui Tapia. Además de aparecer en la web oficial del club de los amores del sucesor de Humberto Grondona, los jugadores del Guapo lucen en sus camisetas el logo de la empresa de Martín Menem, que también logró incorporar sus barritas proteicas en el Congreso. Los negocios del menemismo con el fútbol no cortan allí.

Gentech, la marcha de Martín Menem, sponsorea Barracas Central, el club que dirige el Chiqui Tapia.

Las empresas de Martín Menem ligadas a la AFA y el Chiqui Tapia

Junto a Fernando Nicolás y Eduardo Adrián Menem, Pablo Ariel Vázquez, íntimo amigo de Martín, es socio mayoritario y gerente de Tech Security, que hasta el 6 de diciembre de 2023 supo pertenecer al vicepresidente de La Libertad Avanza. En el último año, la empresa familiar fue la envidia de los más supersticiosos. Desde que Martincito desembarcó en el gobierno nacional, el emprendimiento familiar logró hacerse, gracias a la fortuna y el azar, de contratos millonarios con el Estado.

Tech Security presta sus servicios al Gobierno de la Ciudad, el municipio de Vicente López y al propio Javier Milei. Durante la presentación del libro del expresidente en el Luna Park, la empresa se hizo presente para coordinar la seguridad de aquel evento. Sin embargo, fue la adjudicación de $ 3.933 millones para prestar servicios de seguridad privada al Banco Nación en julio de este año lo que hizo saltar al estrellato a la compañía que trabaja en las sombras desde hace más de 20 años. Por entonces, para el gobierno la casualidad no fue una causalidad y se abroqueló en favor del sobrino del expresidente. Lealtad con protección se paga.

La fortuita relación con las licitaciones estatales no es lo único que vincula a Tech Security con el variopinto círculo rojo en el que el fútbol cuida una silla fundamental. Desde hace varios años se puede ver en las canchas de clubes de primera división los ya clásicos camperones amarillos que identifican a los trabajadores del negocio de seguridad que pertenece a los Menem y Vázquez.

En las canchas de Vélez, Racing, Banfield, Lanús, All Boys, Argentinos Juniors y Ferro los agentes son parte del ecosistema natural. También en River, donde Pablo Ariel Vázquez ofició por años como jefe de seguridad del club. Aquella experiencia impulsó al presidente de Diputados y Karina Milei a querer desembarcar en la última elección interna del Millonario. No todo salió de acuerdo al plan.

Aquella aventura futbolera no estuvo exenta de zambullirse en la interna gubernamental que tiene a la hermanísima y Santiago Caputo en su epicentro. Siempre desde las sombras, el asesor jugó fuerte para coronar la elección de Stefano Di Carlo como nuevo presidente del club. Su simpatía por Boca, pese a sus visitas esporádicas al Monumental, no fueron un impedimento para que el Mago del Kremlin libertario moviera sus hilos. Siempre hay un por qué. Empresarios, agentes y hasta periodistas amigos del gurú presidencial forman parte de la comisión directiva que acompañará al joven heredero de Jorge Brito hasta 2029. Todo pelota.

De vuelta al clan riojano, los clubes del AMBA no son lo único que unen a Vázquez y la redonda. La empresa está a cargo de la seguridad del predio que la AFA tiene en Ezeiza, así como también partidos organizados por la Conmebol y encuentros de la Copa Sudamericana. La preferencia del mundo del fútbol por Tech Security está anclada a los otros trabajos del socio de Martín Menem, quien se desempeña como miembro de la Comisión de Seguridad y Estadios de la FIFA y como Oficial de Seguridad de la Conmebol, cargos a los que gusta ostentar en sus redes sociales.

Perfil de Instagram de Pablo Ariel Vázquez, socio de Martín Menem.

Gerardo Zamora, el garante santiagueño de Tapia

Tech Security tiene también bajo su cargo la seguridad del Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, tierra de Gerardo Zamora. El gobernador, quien esta semana jurará como senador nacional, tiene un vínculo de absoluta concordancia con Tapia gracias a su amistad con Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha del «Chiqui». El imponente estadio de la provincia norteña fue elegido en varias oportunidades como sede de partidos claves del fútbol local y la Selección; y Central Córdoba, el club de los amores del cacique santiagueño que este sábado enfrentó al Estudiantes del eterno cuentapropista Juan Sebastián Verón, logró hacerse un lugar en la Liga Profesional que impulsa el mandamás futbolero.

El gobernador, con quien el gobierno nunca había logrado aceitar en profundidad su vínculo, se volvió una pieza clave en la reconfiguración del nuevo Congreso. Las versiones sobre la posible ruptura de Unión por la Patria en el Senado aumentan y la posibilidad de que Zamora conforme un bloque propio junto a Elia Moreno y José Neder, entusiasman a un oficialismo que cuenta de a uno los votos en las Cámaras para aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas impresas en el Pacto de Mayo.

Según confiaron a este diario fuentes al tanto de las discusiones, Zamora hizo saber al gobierno que si avanzan contra sus socios, la ayuda santiagueña que Diego Santilli le rogó en su última bilateral al gobernador no llegará. Con un escenario tan endeble, Javier Milei está obligado a dejar de lado la pasión y enfocarse en la razón.

Por eso, pese a la rimbombancia de las declaraciones, el oficialismo no avanzará con ninguna intervención contra la asociación futbolística ni su presidente. No habrá presentaciones judiciales, ni voluntad para avanzar en el proyecto para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas. Aniquilado, también, quedará el sueño del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Roque Vítolo, de ser el inspector de los balances de las instituciones. En la AFA, los clubes y el Norte festejan. En el gobierno, en silencio, también. «