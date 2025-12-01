Raúl Jalil visitó la Casa Rosada, respaldó las reformas de Javier Milei y prepara la salida de los diputados que le responden del bloque Unión por la Patria.

La Casa Rosada consiguió la imagen que buscó durante semanas: Raúl Jalil posando junto a funcionarios nacionales, coronando el proceso de fractura del PJ en Diputados.

El gobernador de Catamarca llegó con la decisión tomada: los legisladores que responden a su conducción abandonarán la bancada de Unión por la Patria, movimiento que será formalizado con el recambio parlamentario del 10 de diciembre.

Según fuentes que participaron de la reunión, en el Gobierno aseguran: “Es un hecho, sólo resta definir el mecanismo”.

Una doble agenda: gestión provincial y apoyo a las reformas

El encuentro se realizó en el Salón de los Escudos y estuvo dividido en dos etapas:

Una primera parte dedicada a temas propios de Catamarca.

Una segunda instancia centrada exclusivamente en el paquete de reformas estructurales que Javier Milei enviará al Congreso y el futuro del peronismo postkirchnerista.

Jalil venía de reunirse con otros mandatarios del Norte Grande, con quienes evalúa armar un interbloque que refleje el distanciamiento cada vez más claro del kirchnerismo y la aproximación al oficialismo libertario.

Los actores clave de la reunión

En la primera parte del encuentro estuvieron presentes:

Manuel Adorni, jefe de Gabinete.

Diego Santilli, ministro del Interior.

Juan Pazos, titular de ARCA.

Raúl Jalil, acompañado por tres empresarios catamarqueños.

Luego, durante 45 minutos, Jalil y Santilli quedaron a solas, momento en el que se definieron los pasos legislativos y se alinearon prioridades con la Casa Rosada.

La fractura del PJ: opciones en evaluación

Con la ruptura ya confirmada, restan detalles sobre cómo se instrumentará:

Armar un bloque propio, separado formalmente del justicialismo.

Habilitar fugas individuales, una alternativa menos probable, que permitiría mantener presencia en distintos espacios pero no garantiza volumen político.

El objetivo central del Gobierno es claro: achicar el bloque kirchnerista y convertirse en la primera minoría de la Cámara de Diputados, una condición estratégica para aprobar el Presupuesto y las reformas fiscal y laboral.

Los gobernadores dialoguistas definen su nueva posición

Antes de su llegada a la Casa Rosada, Jalil mantuvo una reunión clave con:

Gustavo Sáenz (Salta),

Osvaldo Jaldo (Tucumán),

Rolando Figueroa (Neuquén),

con quienes avanza en un nuevo mapa de alianzas provinciales que deje atrás el esquema rígido del peronismo kirchnerista y acompañe la agenda reformista del Gobierno nacional.

Los cinco gobernadores que aún esperan su reunión con Santilli

Mientras la Casa Rosada acelera acuerdos, el ministro del Interior todavía tiene pendientes cinco reuniones provinciales:

Jorge Macri (CABA): la más relevante; aún sin fecha confirmada, en un contexto de negociaciones por coparticipación.

Gustavo Valdés (Corrientes): en viaje institucional por India.

Claudio Poggi (San Luis): aliado natural del Gobierno, con bajo peso legislativo pero previsibilidad política.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe): mantiene una relación oscilante con Nación.

Sergio Ziliotto (La Pampa): cercano al kirchnerismo, aunque visto por la Casa Rosada como dispuesto al diálogo.

La estrategia de Santilli apunta a completar estos encuentros antes de enviar al Congreso el paquete de reformas, asegurando un núcleo sólido de gobernadores dialoguistas que permitan avanzar sin bloqueos.

Un reordenamiento político que redefine al peronismo

La salida del catamarqueño marca un hito en la reconfiguración del mapa político nacional:

El kirchnerismo pierde peso territorial y legislativo.

Los gobernadores del Norte Grande se alinean con la agenda del Gobierno nacional.

La Casa Rosada capitaliza la fractura para garantizar gobernabilidad y avanzar con las reformas.

La foto con Jalil no solo certifica la ruptura: abre una nueva etapa en la que el PJ se reordena y el oficialismo gana volumen para transformar el Congreso.

