El exgobernador de Córdoba y actual diputado, de 76 años, se recupera tras una intervención en el Instituto de Cardiología en la ciudad de Buenos Aires.

El ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, de 76 años, se recupera tras una operación programada por una afección cardíaca.

Al dirigente le realizaron un procedimiento mínimamente invasivo denominado TAVI (Implante Valvular Aórtico Transcatéter).

Su cardiólogo personal, Hugo Londero, señaló que el flamante diputado fue sometido primero a un cateterismo diagnóstico para ver cómo se encontraban las arterias coronarias que habían sido intervenidas hace 5 años.

En qué consistió la operación a Juan Schiaretti

Tras la confirmación, se procedió a la operación donde se le reemplazó la válvula aórtica enferma.

El facultativo aseguró que el exgobernador provincial se encuentra estable, con controles médicos y con una buena evolución postoperatoria. Schiaretti permanecerá varios días en observación.

Londero explicó que la válvula aórtica regula la salida de sangre del corazón hacia todo el cuerpo.

Trabaja toda la vida, se abre y cierra 70 veces por minuto.

Detalló que se puede endurecer y provocar una estenosis producto del paso del tiempo y de la edad.

Agregó que eso es lo que le sucedió al exmandatario provincial.

De no ocurrir ningún problema en su evolución y recuperación, Juan Schiaretti no tendrá problemas en jurar y asumir en la Cámara de Diputados el próximo 10 de diciembre.

