Despegaron desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, e hicieron su primera escala en Zaragoza, España.

La primera tanda de aviones caza F-16 adquiridos por el Gobierno de Javier Milei a Dinamarca se encuentra en pleno traslado hacia territorio nacional, tras su salida de la Base Aérea Skrydstrup.

Estas unidades llegarán durante la próxima semana, marcando un hito que las autoridades argentinas vienen siguiendo con especial atención desde comienzos de noviembre.

Tras el arribo inicial de equipos logísticos y componentes esenciales a principios de mes, el cronograma de recepción de las aeronaves quedó fijado para el viernes 5 de diciembre.

Ese día, según las previsiones operativas, las primeras seis unidades aterrizarán en una base militar argentina luego de completar un exigente operativo de ferry transatlántico iniciado en Dinamarca. Se trata de una maniobra planificada en varias etapas y con escalas técnicas, incluida la realizada en Zaragoza, España, donde los aviones de combate hicieron su primera escala.

El primer lote está integrado por cuatro modelos biplaza F-16BM, identificados como M-1004, M-1005, M-1007 y M-1008, junto con dos monoplazas F-16AM, matrículas M-1009 y M-1020. Todas estas aeronaves culminaron recientemente su fase final de inspecciones MLU en Dinamarca, tras lo cual recibieron la certificación necesaria para emprender el traslado hacia Sudamérica.

Esta incorporación constituye no solo la actualización material más significativa desde hace décadas, sino también un cambio sustancial en la doctrina militar del país. Con la incorporación de los F-16, Argentina vuelve a disponer de capacidad de interceptación supersónica, un rol que había quedad vacío desde la desprogramación de los cazas Mirage.

La operación global de compra incluye 24 aviones plenamente operativos y una unidad adicional destinada a repuestos y entrenamiento en tierra, por un monto cercano a los 340 millones de dólares. En paralelo, Estados Unidos aportará el paquete de armamento, valuado en unos 310 millones de dólares.

El Ministerio de Defensa también utilizó sus redes sociales para actualizar el avance del traslado, compartiendo imágenes y un mensaje sobre la llegada de los aviones: “Los F-16 argentinos ya están en camino”, expresaron.

Y agregaron: “Despegaron entre nubes desde la Base Aérea Skrydstrup, en Dinamarca, y aterrizaron bajo el sol de Zaragoza, España, para su primera escala y reabastecimiento. Cada tramo que avanzan acorta la distancia con nuestro cielo. En todo el país, compartimos el orgullo y la ansiedad por verlos llegar”.

Con el arribo del primer grupo de unidades, la Argentina iniciará la etapa de adaptación, entrenamiento y despliegue operativo del sistema de armas más moderno incorporado por la Fuerza Aérea en décadas, en lo que representa uno de los proyectos estratégicos más destacados de la actual gestión libertaria en materia de Defensa.

Derechadiario.com