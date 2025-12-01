Con su incorporación, LLA llega a 92 bancas y amenaza el histórico dominio opositor del peronismo.

La Libertad Avanza volvió a sumar una pieza clave en la Cámara de Diputados: la legisladora santafesina Verónica Razzini oficializó su incorporación al bloque liberal y dejó al peronismo a un paso de perder la primera minoría, un lugar que retuvo durante décadas aun cuando le tocó ser oposición. Con su llegada, el oficialismo alcanzará 92 diputados, apenas cuatro por debajo de Fuerza Patria, que podría sufrir un inminente desprendimiento de los cuatro representantes de Catamarca.

Razzini, quien había abandonado el PRO el año pasado junto al diputado Gabriel Chumpitaz para conformar el bloque Futuro y Libertad, selló su salto a LLA tras meses de trabajo conjunto con el equipo de Patricia Bullrich. Su recorrido político está profundamente ligado al activismo empresarial: en 2021, después de sufrir un bloqueo sindical de tres meses en la firma familiar, fundó el Movimiento Empresarial Anti-Bloqueos, desde donde se consolidó como una voz firme contra la extorsión gremial y la parálisis productiva.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, la diputada explicó su decisión en términos contundentes. Señaló que llegó a la política para “devolverle fuerza y previsibilidad a las pymes y empresas, que son el alma productiva de la Argentina”, y destacó que “el rumbo que Javier Milei emprendió es coherente con este sueño”. En esa línea, se comprometió a trabajar para “proteger las fuentes de empleo, dejar atrás las viejas formas que ya caducaron y abrir una etapa de verdadero crecimiento”.

La legisladora también agradeció especialmente a Patricia Bullrich, a quien definió como la primera dirigente que le abrió las puertas, y a la diputada Romina Diez, referente libertaria en Santa Fe, por integrarla al equipo provincial. “Es por acá, honrada de comenzar esta nueva etapa”, afirmó.

La llegada de Razzini tiene un efecto inmediato: fortalece la posición negociadora de LLA de cara a las sesiones extraordinarias de febrero, donde el oficialismo espera tratar la reforma laboral, un proyecto en el que la diputada ya participó activamente dentro de las mesas técnicas junto a Julio Cordero y el equipo de Federico Sturzenegger.

Para el peronismo, en cambio, el movimiento representa otro golpe en un escenario parlamentario. Con 96 bancas, Fuerza Patria depende de retener a los representantes de Catamarca para no perder la primera minoría. Sin embargo, todo indica que el gobernador Raúl Jalil avanzará en un armado federal junto a mandatarios de Salta, Misiones y Tucumán, lo que implicaría la salida de cuatro diputados y dejaría a su bloque empatado con LLA.

El avance de La Libertad Avanza no es casual: desde el triunfo electoral, el Gobierno logró sumar a todos los legisladores del PRO alineados con Bullrich, además de incorporar a los radicales Campero, Picat y Tournier. Ahora, el oficialismo apunta a completar la bancada con el liberal Alejandro Bongiovanni y, eventualmente, Lorena Petrovich, si se confirma la salida de Silvia Lospennato hacia la Legislatura porteña.

Con el Congreso reconfigurándose a toda velocidad, el pase de Razzini consolida una tendencia nítida: cada vez más dirigentes apuestan por acompañar el rumbo reformista del Gobierno y dejar atrás la decadencia de la vieja política argentina.

