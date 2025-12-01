La megacausa contra Jorge D’Onofrio se profundiza con nuevas denuncias que revelan un entramado político-empresarial —encabezado por Claudia Pombo y una agencia de viajes usada como “caja móvil”— destinado a lavar dinero, financiar operaciones y canjear contratos públicos por beneficios privados.

La megacausa por corrupción que involucra al exministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, sumó nuevos ribetes que complican aún más al círculo político y empresarial que lo rodeaba. Según documentación a la que pudo acceder REALPOLITIK, una nueva denuncia impulsada por la Coalición Cívica refiere a un entramado económico paralelo administrado por figuras cercanas al exfuncionario, que habría funcionado como mecanismo de financiamiento, lavado y pago de favores políticos.

La investigación —que instruye el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, junto al fiscal Álvaro Garganta— apunta ahora a un núcleo operativo integrado por Claudia Pombo, histórica socia política del exministro de Axel Kicillof; Mónica Patricia Acosta y José Alberto Corral.

Una agencia de viajes como plataforma

De acuerdo a la denuncia de Elisa Carrió y Matías Yofe, Pombo, Acosta y Corral administran una agencia de viajes, llamada International Network SRL o Jordan Turismo SRL, que habría sido utilizada para canjear contratos estatales por viajes, servicios y otros beneficios, además de canalizar operaciones económicas irregulares vinculadas a la causa principal de fotomultas y VTV.

Durante los últimos años, tanto Acosta como Corral aparecen cobrando alternados contratos en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y el Senado bonaerense desde 2015 en adelante, lo que alimenta la sospecha de que la estructura política-legislativa funcionaba como soporte económico del entramado.

Según la presentación, la estructura, lejos de estar desactivada, seguiría vigente en la actualidad, funcionando como una suerte de “caja móvil” para financiar desplazamientos, operaciones logísticas y movimientos de fondos relacionados a la actividad ilícita investigada.

Los investigadores creen que esta pata de la trama permitía convertir dinero de origen incierto en gastos aparentemente justificados, a través de paquetes turísticos, pasajes, eventos y servicios de traslado, un mecanismo clásico en causas de corrupción.

Un caso que crece hacia todos los costados

La causa comenzó como una investigación sobre fotomultas digitadas, concesiones irregulares y una red de gestores que ofrecían “borrar” infracciones a cambio de comisiones. Con el paso de los meses derivó en allanamientos a financieras, imputaciones por lavado de activos, y el procesamiento del propio D’Onofrio con un embargo millonario.

Ahora, con estos nuevos elementos, el expediente abre un capítulo todavía más amplio: el de las estructuras políticas que rodeaban al exministro, los vínculos entre funcionarios, sindicalistas y empresarios, y las sociedades utilizadas para mover dinero fuera de los circuitos formales.



Claudia Pombo, expresidente del Honorable Concejo Deliberante de Pilar.

En ese marco, la denuncia también involucra al titular porteño de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Dante Camaño, cuya relación con Pombo se remonta a años de actividad conjunta en el distrito de San Miguel, donde incluso compartieron emprendimientos gastronómicos. De igual modo, la demanda pide estudiar los vínculos entre estos actores y Claudio Fabián Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, a través de presuntos testaferros y una quinta ubicada en la localidad de Pilar.

La Justicia deberá investigar si estos contratos, sumados a los ingresos provenientes del sistema de multas y VTV manejado durante la gestión D’Onofrio, alimentaban la red de financiamiento paralelo detectada en la agencia de viajes.

El perfil político de D’Onofrio

Para los investigadores, el ascenso y la permanencia de D’Onofrio en distintos espacios de poder provincial es clave para entender cómo pudo sostenerse la red que hoy está bajo la lupa. Su trayectoria institucional abarca:

2021 – Ministro de Transporte (Buenos Aires), Frente de Todos.

2017 – Diputado provincial, Frente Renovador.

2013 – Senador provincial, Frente Renovador.

2009 – Senador provincial, Unión Pro.

Ese recorrido transversal, abarcando desde el espacio que supo candar Francisco de Narváez hasta Axel Kicillof, refleja una capacidad de adaptación política que coincidió con la expansión de los sistemas bajo su control: multas, VTV, concesiones viales y contratos satelitales.

