El proyecto establece una partida inicial de $626 millones, que además podrá ampliarse.

El Gobierno de Axel Kicillof celebró la aprobación en el Senado provincial de una nueva ley que crea el Consejo de Promoción de la Actividad Audiovisual, un organismo que en los hechos funcionará como un “INCAA bonaerense”, pero con financiamiento propio y una estructura política bajo control directo de La Cámpora.

El gobernador kirchnerista impulsó un organismo provincial que dependerá del Instituto Cultural bonaerense, conducido por Florencia Saintout, referente camporista, exdecana de la Facultad de Periodismo de la UNLP y figura de extrema confianza del kirchnerismo duro. Saintout fue impulsora directa de la ley y ahora deberá avanzar con la reglamentación para ponerlo en marcha a partir de 2026.

El proyecto, presentado originalmente en 2023, establece una partida inicial de $626 millones, “actualizable anualmente por la Ley de Presupuesto General de la Provincia, en función de la variación de precios de las entradas de cine”. Ese monto, además, podrá ampliarse con créditos internacionales, donaciones y otras fuentes, configurando un fondo de “fomento cultural” de magnitud, ahora administrado desde una estructura fuertemente politizada.

El nuevo organismo convivirá con el Instituto Cultural que maneja Saintout, con más de $86.000 millones asignados en el Presupuesto 2025. De ese monto, casi el 80% se destina a salarios. La estructura, que incluye cerca de un centenar de funcionarios, está integrada en gran parte por dirigentes y exalumnos de la Facultad de Periodismo. Ahora, esa misma maquinaria recibirá la administración del nuevo fondo cinematográfico provincial.

La norma también crea el Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, condición excluyente para acceder a los beneficios del fondo: sólo quienes se inscriban y acrediten estar al día con obligaciones fiscales, laborales y previsionales podrán recibir subsidios.

Además, se impulsará una Red de Salas de Cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense, programas de formación de audiencias y BaFilma, una plataforma digital para distribuir producciones financiadas con los impuestos de los bonaerenses.

El Consejo que dirigirá el organismo tendrá una fuerte presencia estatal y de sectores alineados al kirchnerismo, con sillas reservadas para representantes del gobierno bonaerense, sindicatos, universidades y asociaciones de gestión de derechos.

La oposición advierte que el esquema reproduce la lógica del viejo INCAA nacional, pero ahora concentrado territorialmente y con mecanismos discrecionales de asignación que lo van a convertir en una nueva caja política en manos de La Cámpora.

Mientras el Gobierno de Milei termina con el despilfarro, el kirchnerismo decidió asegurar su propia estructura “cultural”, financiada con los impuestos de los bonaerenses y controlada por su núcleo K, aun cuando la relación entre Kicillof y Máximo Kirchner atraviesa su momento más tenso

