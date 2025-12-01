La Libertad Avanza creció de manera significativa, mientras que el kirchnerismo experimentó una pérdida de bancas.

En una sesión especial realizada este viernes, los senadores electos para el período 2025-2031 prestaron juramento en el recinto de la Cámara alta, en un acto que anticipa una profunda reconfiguración del mapa político nacional.

La ceremonia comenzó a las 11 de la mañana y tuvo como objetivo la aprobación de diplomas y la toma de juramento de quienes resultaron electos en los comicios legislativos del 26 de octubre.

El Senado iniciará su nueva etapa el próximo 10 de diciembre, fecha en la que los legisladores asumirán formalmente sus funciones, y que marcará una recomposición interna con impacto directo en el equilibrio de fuerzas.

Según los resultados de octubre, La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, avanzó de manera significativa, mientras que el kirchnerismo agrupado bajo el sello Fuerza Patria experimentó un retroceso en su representación parlamentaria.

En la elección legislativa, LLA obtuvo el 40,70% de los votos, consolidándose como el principal ganador del turno electoral. El kirchnerismo, bajo el frente Fuerza Patria y acompañado de sus estructuras provinciales, alcanzó el 31,68% de los sufragios.

Ese desempeño electoral tuvo una traducción directa en la composición del Senado. Fuerza Patria, que actualmente cuenta con 34 senadores, pasará a tener 28, tras quedarse con 9 de las 15 bancas que renovaba. La Libertad Avanza, en cambio, protagonizó el crecimiento más marcado: sumará 13 nuevos escaños y elevará su representación de 7 a 20 legisladores, convirtiéndose en la segunda fuerza de la Cámara alta.

Los partidos tradicionales también reflejaron retrocesos. La Unión Cívica Radical (UCR) disminuirá su presencia de 13 a 9 bancas, ya que no consiguió sumar nuevos escaños y resignó cuatro de los que tenía.



El PRO, por su parte, bajará de 8 a 6 senadores, sin lograr incorporaciones y perdiendo dos asientos. Entre los bloques provinciales, la representación ascenderá a 6 legisladores, uno más que en la composición anterior, gracias al ingreso de dos nuevos referentes. En contraste, Provincias Unidas retrocederá de 5 a 3 bancas tras no obtener ninguna de las que estaban en disputa.

Uno de los momentos más destacados del acto fue la jura de Patricia Bullrich, quien aún ejerce como ministra de Seguridad Nacional y que desde diciembre asumirá como senadora de La Libertad Avanza. Además de integrar el bloque, lo presidirá.

Su juramento estuvo acompañado por una ovación proveniente de los palcos, donde la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, y Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se pusieron de pie para aplaudirla.

Con esta renovación, el Senado se encamina hacia una etapa en la que La Libertad Avanza tendrá un rol determinante en las negociaciones legislativas, mientras que las fuerzas tradicionales tuvieron una marcada caída.

