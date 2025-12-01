“Consideramos que se trata de un intento deliberado de socavar los esfuerzos por salir de la crisis ucraniana”, señaló María Zajárova.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, criticó con dureza las recientes declaraciones del presidente del Comité Militar de la OTAN, Giacomo Cavo Dragone, sobre la posibilidad de emplear “ataques preventivos” en el marco de la respuesta de la Alianza a las supuestas “amenazas híbridas” por parte de Moscú.

La vocera de la Cancillería rusa calificó estas declaraciones de “extremadamente irresponsables” y las vinculó con una escalada deliberada por parte del bloque atlántico. “Consideramos que se trata de un intento deliberado de socavar los esfuerzos por salir de la crisis ucraniana”, señaló Zajárova.

La representante de la diplomacia rusa subrayó que quienes hacen afirmaciones de este tipo ” deben ser conscientes de los riesgos y las posibles consecuencias que ello conlleva, incluso para los propios miembros de la Alianza“. En este contexto, enfatizó que desde hace tiempo el bloque militar “no oculta sus verdaderos objetivos e intenciones”.

Zajárova denunció también que los dirigentes de la OTAN continúan acusando a Rusia de mantener “una retórica nuclear beligerante”, así como de recurrir a la intimidación y de llevar a cabo supuestas acciones híbridas, sin aportar prueba alguna de la implicación de Moscú. “En el contexto de histeria antirrusa promovida por la Alianza y la exageración del terror ante el ‘inminente ataque’ de Rusia a los países miembros del bloque, este tipo de declaraciones no solo echan más leña al fuego, sino que agravan seriamente la confrontación ya existente“, aseveró.

La portavoz recordó, además, que en Bruselas se repite constantemente el “mantra” sobre el carácter “estrictamente defensivo” de la Alianza. A juicio del Ministerio de Exteriores ruso, las “autorreveladoras confesiones” de Cavo Dragone sobre los así llamados ataques preventivos “ponen un punto final” a esta “mitología” en torno a la OTAN.

Rusia no tiene intención de atacar a Europa

En respuesta a las declaraciones cada vez más militaristas procedentes de Europa y en el contexto del debate sobre el plan para poner fin al conflicto militar en Ucrania, el presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó que Rusia nunca tuvo intención de atacar a Europa, y añadió que Moscú está dispuesta a reafirmar este compromiso “en papel”.

“Una cosa es decir en general que Rusia no tiene intención de atacar a Europa. Eso nos suena ridículo. Nunca fue nuestra intención, pero si quieren oírlo de nosotros, estamos dispuestos a ponerlo en papel”, manifestó. El presidente ruso mencionó que líderes europeos tratan de convencer a sus ciudadanos de que Moscú representa una amenaza para ellos y que necesitan fortalecer sus capacidades de defensa. “Desde nuestra perspectiva, esto es una completa tontería y una mentira“, subrayó.

