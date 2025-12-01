El secretario General de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) tras el nuevo fracaso del Consejo del Salario, que volvió a cerrar sin acuerdo y con el salario mínimo congelado en 322 mil pesos.

“Lo que viene sucediendo sistemáticamente en encuentros anteriores es que el gobierno y los empresarios se ponen de acuerdo para que el Consejo no funcione y para permitirle al gobierno decidir por decreto”, inició Hugo Godoy. Explicó que la convocatoria solo ocurrió porque la central obrera debió recurrir a la justicia, dado que el llamado debía haberse realizado tres meses antes. “El salario mínimo está congelado en 322 mil pesos. No existe. Ahora el gobierno quedó con las manos libres para decidir por decreto”, cuestionó.

El dirigente sindical de la señaló que, lejos de “laudar”, la intervención del poder ejecutivo simplemente convalida “la miseria que dicen los patrones”. También apuntó contra el rol empresario: “Es muy elocuente la actitud del gobierno y la complicidad empresarial. Me refiero a la Unión Industrial Argentina, la Asociación Empresaria Argentina y la Sociedad Rural Argentina, que son las entidades que convoca el gobierno a este ámbito”.

En el encuentro, la CTA Autónoma Nacional resentó una propuesta concreta para elevar el salario mínimo vital y móvil a 644 mil pesos, con una actualización progresiva que lo llevara a 736 mil pesos en noviembre. “Debemos avanzar hacia valores que estén por encima de la canasta de la pobreza. El Consejo debería funcionar de manera permanente para establecer condiciones y actualizaciones periódicas”, sostuvo.

Godoy también criticó la postura de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, que llevó una propuesta inferior a la que había planteado a comienzos de año. “Es inentendible que hayan roto lo que ellos mismos propusieron en abril”, señaló.

Finalmente, respecto a los pasos a seguir, el secretario general de la CTA Autónoma aseguró que continuarán el plan de lucha. “La reunión y concentración de delegados en las puertas de la secretaría de Trabajo de la Nación, en unidad con diversos movimientos sociales, es parte de este plan que seguirá con diversas medidas durante diciembre”, adelantó. En ese marco, anticipó que uno de los ejes centrales será impedir el avance del proyecto oficial de reforma laboral. “Vamos a luchar para que el Congreso de la Nación Argentina rechace esa reforma y para que se habiliten nuevas convocatorias del Consejo del Salario en el corto plazo”, concluyó.

