Cornejo subrayó la magnitud del mayor decomiso de cocaína en la historia provincial y defendió el trabajo conjunto con la Justicia Federal.

Durante una recorrida por las obras de ampliación de la Estación Transformadora Pedro Vargas en San Rafael, el gobernador Alfredo Cornejo volvió a poner el foco en uno de los operativos policiales más relevantes de los últimos años. Señaló que el secuestro de 90 kilos de cocaína, concretado en el Gran Mendoza, constituye “el más grande en la historia de la provincia” y un verdadero punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado.

Cornejo describió la acción como un operativo “inédito”, resultado de días de investigación y de una articulación fina entre la Policía de Mendoza, la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal. Destacó que el narcotráfico, al modificar constantemente sus estrategias, dificulta obtener información sólida, por lo que este decomiso representa un avance clave: se trataba de droga proveniente del norte argentino destinada a circuitos de distribución en Cuyo y Chile.

El mandatario también recordó que, pese a que el narcotráfico es competencia federal, la provincia colabora por la falta de presencia de fuerzas nacionales. En este sentido, insistió en que espera un fortalecimiento del despliegue federal para liberar recursos provinciales y profundizar la lucha contra el narco.

Críticas al desdoblamiento electoral del PJ y defensa de la gestión

Sobre el escenario político local, Cornejo cuestionó que algunos municipios —particularmente los conducidos por el PJ— hayan decidido desdoblar sus elecciones. Afirmó que esto implica “un costo innecesario para las arcas municipales”, motivado por pura especulación partidaria.}

El gobernador remarcó que la elección verdaderamente relevante ya se llevó adelante el 26 de octubre, donde Cambia Mendoza obtuvo un sólido resultado en el Sur provincial: tres diputados de cinco y tres senadores de cuatro, consolidando el respaldo a su programa de gestión.

Además, confirmó que en San Rafael competirán Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en un frente conjunto, ratificando una alianza estratégica que se alinea con el impulso modernizador que promueve el presidente Javier Milei, clave para ordenar cuentas públicas y recuperar la institucionalidad.

El programa de gobierno y la responsabilidad pública

Cornejo reiteró que el único espacio político con un programa claro y sostenido es Cambia Mendoza, con una agenda que incluye infraestructura eléctrica, conectividad vial, desarrollo económico y articulación con el Gobierno nacional.

Consultado por el caso del concejal Martín Antolín —detenido tras un control de alcoholemia—, el gobernador fue categórico: los funcionarios deben asumir responsabilidades y mantener conductas ejemplares. “Quienes ocupan cargos públicos son más mirados que el resto”, afirmó, insistiendo en que la ética institucional es irrenunciable.

