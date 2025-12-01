La senadora electa le agradeció al presidente por la “confianza” que puso en ella y le deseó “el mayor de los éxitos” a su sucesora.

La senadora electa Patricia Bullrich le presentó su renuncia formal como ministra de Seguridad al presidente Javier Milei, la cual se hizo efectiva este lunes. En tanto, este martes jurará su sucesora, Alejandra Monteoliva.

Bullrich, que el pasado viernes juró en el Senado, asumirá formalmente como legisladora a partir del próximo 10 de diciembre. En la Cámara alta, la excandidata presidencial presidirá el bloque de La Libertad Avanza.

“Hace dos años, usted me encomendó la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles. Esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”, comenzó la porteña en la carta enviada a Milei.

Además, le agradeció al mandatario “profundamente” por “la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”.

Asimismo, afirmó que desde el Senado continuará “defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

También, Bullrich dedicó unas palabras de despedida a su sucesora: “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar una política de seguridad firme, serie y eficaz”.

Parlamentario.com