Un ladrón se abalanzó sobre una mujer que dormía en su cama y pidió ayuda a gritos. La mascota de la víctima acudió a rescatar a su dueña y obligó al agresor a escapar sin robar nada.

Una mujer fue víctima de un violento robo en la ciudad cordobesa de Malagueño, donde un delincuente trató de asfixiarla en la cama, mientras la golpeaba y le exigía dinero.

La damnificada se despertó cuando vio al malviviente, que se abalanzó sobre ella. Ella comenzó a gritar para pedir ayuda, pero nadie la escuchaba, hasta que acudió a su rescate “Puchi”, su perro, que la defendió y le salvó la vida.

El dramático hecho de inseguridad ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles, y según detalló Ivana Jiménez, la víctima, la intervención de su mascota, cruza con dogo, fue clave para obligar escapar al agresor.

“No sé de dónde salió el perro, se le metió entre las piernas, lo agarró y ahí el tipo se desorientó”, relató Ivana, en diálogo con Arriba Córdoba (El Doce).

Según recordó, el ladrón le cubrió la cara con un almohadón y le gritaba que no lo mirara. Fue así que la tomó del cuello y la llevó casi arrastrada al baño.

“Yo gritaba por auxilio y nadie me escuchaba hasta que apareció el perro”, remarcó sobre la aparición milagrosa de su can, que no dudó ni un segundo en rescatar a su dueña de las manos del delincuente. El hombre decidió escapar por donde había entrado sin llevarse nada.

“Agradezco que estuvo mi perro, no sé cómo hubiera terminado sin él”, confesó Ivana, todavía conmocionada por el traumático momento que vivió.

Finalmente, el asaltante fue detenido por el marido de la víctima, quien lo reconoció por la zona, gracias a las descripciones brindadas por su esposa. Los efectivos detuvieron al sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia.

