La entidad avanza con propuestas educativas y comunitarias para fortalecer oportunidades en la región.

La Fundación Bautista Alberdi continúa ampliando su presencia en Punilla con iniciativas destinadas a reconstruir la cultura del trabajo en la comunidad. Sus programas se sostienen bajo el lema “Educación, Formación y Valores”, eje que orienta cada una de las acciones impulsadas desde la institución. Con Franco Gallardo al frente, la organización busca consolidar su crecimiento provincial mediante alianzas sostenibles.

El proyecto nació en Villa Santa Cruz del Lago y fue tomando forma a partir del compromiso territorial demostrado por su equipo fundador. Gallardo, acompañado por Maximiliano Stroppa y Pablo Galleguillo, sostiene una conducción basada en la participación vecinal y el fortalecimiento institucional. Esta estructura permitió generar un espacio activo que avanza con propuestas integradoras para distintos sectores de la comunidad.

Las actividades se multiplicaron en los últimos meses con cursos de oficios, talleres de empleabilidad y celebraciones populares como el Día del Niño. Todas estas acciones fueron diseñadas para incluir a vecinos de diversas edades y consolidar un entorno de oportunidades accesibles. La respuesta comunitaria acompañó cada iniciativa, lo que impulsó a la fundación a profundizar su trabajo en el departamento.

Alianzas locales y desarrollo territorial

En su estrategia más reciente, la organización avanzó en la construcción de vínculos entre el sector privado y la sociedad para ampliar su alcance real. La articulación interinstitucional es considerada un eje central para generar proyectos que puedan sostenerse en el tiempo. Desde la fundación afirman que esta metodología permitirá mejorar el impacto territorial y diversificar la oferta formativa.

El trabajo conjunto con actores locales abre la puerta a nuevos programas orientados a la capacitación, la empleabilidad y la inclusión social. Las autoridades de la institución destacan que estos acuerdos fortalecen la participación comunitaria y aportan herramientas para el desarrollo regional.Punilla se convirtió así en un territorio clave para la expansión y consolidación del proyecto fundacional.

Con presencia creciente en distintos municipios, la Fundación Bautista Alberdi proyecta extender sus actividades a otras zonas donde se detectan necesidades concretas. Sus referentes sostienen que la continuidad de las acciones garantizará un crecimiento ordenado y acompañará la construcción de nuevos espacios educativos. La organización se encamina a consolidarse como un actor relevante en la formación y el fortalecimiento comunitario.

El liderazgo joven detrás de la iniciativa

Franco Gallardo, de 28 años, nació en Villa Santa Cruz del Lago y mantiene un arraigo profundo con la comunidad que lo vio crecer. En 2019 obtuvo el título de periodista y continuó la tradición comercial familiar, lo que le permitió sostener un vínculo cercano con los vecinos. Su presencia territorial se fortaleció a partir de gestiones sociales que lo posicionaron como un referente local.

Su participación política comenzó en 2022 inspirada por el avance nacional de Javier Milei y se consolidó al año siguiente con una candidatura municipal. Gallardo impulsó una lista del Frente Liberal en 2023 y acompañó activamente la fiscalización de las tres elecciones presidenciales. En 2024 reforzó su liderazgo al colaborar con la construcción provincial de La Libertad Avanza junto a dirigentes de primera línea.

El trabajo social sostenido le permitió obtener reconocimiento por gestiones vecinales que incluyeron mejoras viales, iluminación y mantenimiento urbano. Su rol en la fiscalización electoral volvió a destacarse en las legislativas, donde LLA obtuvo el 42% de los votos en su localidad. Con una combinación de juventud, compromiso y presencia territorial, Gallardo proyecta seguir ampliando el alcance de la fundación en Punilla.

