La inversión total supera los US$40 millones e incluye un mall, un estadio y espacios gastronómicos.

Córdoba encara una de las apuestas turísticas más ambiciosas de los últimos años: Infinito Water Park, un parque acuático que abrirá el 3 de enero y que ya promete convertirse en el más grande de la Argentina. El proyecto, que demandó una inversión cercana a los US$40 millones, apunta a posicionar a la capital provincial como un nuevo polo de entretenimiento, comercio y actividad cultural.

El complejo está ubicado en el sector sur de la ciudad, sobre la Circunvalación, entre la Costanera y la autopista a Rosario. Allí se despliega un predio de 13 hectáreas, capaz de recibir a 7.000 visitantes en simultáneo, que forma parte de un desarrollo mayor: Infinito Open, un espacio de 36 hectáreas que integrará atracciones, gastronomía, comercios y eventos multitudinarios.

Un parque acuático de escala internacional

El parque contará con más de 50 atracciones y 30 toboganes diseñados por la firma española Action Park Waterscapes, responsable de proyectos en Europa, Asia y América. La propuesta abarca desde sectores infantiles hasta áreas pensadas para jóvenes y familias, con espacios diferenciados y servicios complementarios.

Entre los puntos fuertes se destaca una pileta de olas de 3,5 millones de litros, capaz de generar olas de hasta 1,8 metros, y un río de 500 metros, uno de los más extensos del país, rodeado por playas, reposeras y sombrillas. También se proyecta un sector VIP con oferta gastronómica y áreas de descanso.

El abastecimiento de agua provendrá de cuatro pozos que captan un río subterráneo a 200 metros de profundidad. Todo el sistema contará con diez filtraciones diarias distribuidas en cinco salas de máquinas para asegurar la calidad del agua y su recirculación constante.

Flavio Fuertes, director ejecutivo de Pacto Global Argentina, destacó públicamente que el proyecto se sostiene sobre “pilares de sostenibilidad”, incluyendo el cuidado del agua, el entorno natural y el trabajo con proveedores locales.

Infinito Open: el nuevo polo turístico y comercial

El parque acuático será solo una parte del mega desarrollo. Infinito Open incluirá:

Infinito Open Mall: un shopping a cielo abierto con 253 locales en 7.000 m², espacios de entretenimiento para niños y jóvenes a cargo de Neverland y Funland, un museo sensorial de 2.000 m² y una amplia oferta gastronómica con marcas como Betos, Mostaza, Barilate y Novecento.

Infinito Arena: un estadio cerrado con capacidad para 14.000 personas, ampliable hasta más de 50.000 asistentes en eventos al aire libre, convirtiéndose en uno de los recintos multipropósito más grandes de Córdoba.

La segunda etapa, prevista para la temporada 2026–2027, incorporará un sector de juegos extremos y una Vuelta al Mundo de 108 metros, ampliando aún más la oferta del complejo.

Córdoba busca así consolidarse como un destino turístico en expansión, acompañado por un clima de reglas claras y un sector privado que vuelve a invertir para generar empleo y desarrollo local.

