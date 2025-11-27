El crimen había ocurrido el 19 de noviembre en la zona oeste del Gran Buenos Aires y al sospechoso lo apresaron en el barrio porteño de Villa Lugano. DETALLES EXCLUSIVOS.

Un individuo de 21 años fue detenido el miércoles por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber sido uno de los tres ladrones que participaron en el asesinato de Paola Vanesa Lonzo, quien murió al ser atropellada por un vehículo denunciado como robado. El suceso, que alcanzó trascendencia, se registró el 19 de noviembre en el oeste del conurbano bonaerense y al sospechoso lo apresaron en el barrio porteño de Villa Lugano.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que este sujeto resultó capturado en una finca situada en Goleta Julia al 6800, en las cercanías de la avenida General Paz y del Barrio Padre Carlos Mugica.

Según agregaron los informantes, el operativo estuvo a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) del distrito y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, en base a las directivas impartidas por el doctor Juan Marcelo Diomede, fiscal de la Unidad Funcional N° 5 perteneciente a los tribunales de la zona.

De acuerdo a los trascendidos, al aprehendido le incautaron dos aparatos de telefonía celular.

Así fue el asesinato

Tal lo difundido, el hecho se produjo en el cruce de General Pintos y Paunero, cuando Lonzo, de 48 años, se movilizaba junto a su pareja, Carlos Oscar Rodríguez, de 43, en una motocicleta Jianshe de 125cc, con el dominio finalizado en IMH, oportunidad en la que fueron colisionados por un Fiat Siena, patente KMF064.

A raíz del impacto, la mujer perdió la vida y un malviviente bajó de este coche y fugó con dos cómplices a bordo de un Peugeot 208 blanco, con chapa AC908VU, el cual minutos antes le había sido sustraído a un hombre a tres cuadras.

Posteriormente, el marginal de 21 años, acompañado por su padre, se apersonaron en la comisaría 6ª Norte de la zona y denunciaron falsamente que ese Fiat Siena les había sido robado, en la esquina de Agrelo y Culpina.

Miembros de la Estación de Policía Departamental del distrito colaboraron en las mencionadas diligencias.

Autoridades de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se encargaron de supervisar los diferentes procedimientos.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada “Robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda en concurso real con homicidio en ocasión de robo”, el magistrado Ricardo Andrés Tripaldi, quien es titular del Juzgado de Garantías N° 2 de la jurisdicción.

