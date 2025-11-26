Fatal accidente que trasladaba militantes de Kicillof hacia un acto a Mar del Plata. Dos muertos y decenas de heridos. Se suspendió el acto

Un trágico accidente se registró esta mañana en la Ruta 2, cerca de la localidad de General Pirán. Un micro de la empresa Turismo New Bus volcó mientras trasladaba a más de 50 pasajeros rumbo a Mar del Plata. Todos viajaban para participar de un acto organizado por el gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

El vuelco ocurrió alrededor de las 8, a la altura del kilómetro 325, en el cantero central de la traza. Según confirmaron fuentes de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA), dos personas murieron en el lugar. Además, se registraron heridos de distinta gravedad, entre ellos dos en estado crítico.

Viajaban a un acto de Kicillof

Los pasajeros eran participantes inscriptos en el 1° Encuentro Internacional de Hábitat, organizado por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) bajo la orbita de Axel Kicillof. El evento se iba a realizar en el Gran Hotel Provincia, en Mar del Plata, bajo el lema “Nuevos enfoques desde el desarrollo y la planificación urbana”.

La comitiva incluía vecinos de Moreno, Morón y Ciudadela, militantes de organizaciones sociales y también profesionales invitados al encuentro.

Tras conocerse la tragedia, el gobernador Axel Kicillof suspendió el evento, que estaba previsto para este martes y miércoles.

Los primeros testimonios del vuelco

El Padre Francisco “Paco” Olivera, integrante de Curas de Opción por los Pobres y uno de los pasajeros del micro, relató que los propios heridos se ayudaron entre sí para salir de la unidad. “Salimos por nuestra cuenta o ayudados por otros. Habrá un 10% del colectivo con heridas de distinta gravedad”, afirmó en diálogo con Telefé.

Aseguró que no hubo intervención de otro vehículo ni condiciones climáticas adversas. “Estábamos durmiendo. Creo que eran las siete y media, ocho de la mañana. Habíamos salido a las 12 de la noche. Yo subí en Moreno”, explicó.

Intervención de los equipos de emergencia

En el lugar trabajaron de inmediato bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, personal de seguridad vial de AUBASA, ambulancias y equipos de emergencias.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se presentó en el sitio y realizó el test de alcoholemia al conductor, que dio negativo. Sin embargo, se abrió una investigación judicial a cargo del fiscal de Delitos Culposos de Mar del Plata, Germán Vera Tapia.

Según fuentes médicas, al menos quince pasajeros fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, mientras que otros fueron derivados a centros de salud de General Pirán.

Antecedentes del vehículo: multa por exceso de velocidad

De acuerdo con el sitio oficial del gobierno bonaerense, la unidad que protagonizó el vuelco tenía una multa impaga de 256.650 pesos por una infracción por exceso de velocidad, registrada el 8 de mayo de este año.

El encuentro suspendido por Kicillof tenía una agenda organizada que no será. Estaban previstos paneles con figuras como los kirchenristas Pablo López, Ministro de Economía bonaerense; Felipe Vera, Coordinador del Cono Sur del BID; María Frascarelli, del Banco Mundial; y Fernando Murillo, de ONU-Hábitat.

También iban a participar intendentes, especialistas en derecho urbano y referentes en políticas de vivienda.

Un cierre marcado por la conmoción

La tragedia en Ruta 2 golpeó de lleno una actividad oficial del gobierno bonaerense y dejó en evidencia la fragilidad de los traslados masivos hacia actos políticos y eventos oficiales.

Con dos víctimas fatales, decenas de heridos y un evento suspendido, la provincia quedó atravesada por la conmoción y a la espera del avance de la investigación judicial.

