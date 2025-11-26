Según se informa, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, ha presionado a Kiev para que acepte un acuerdo de paz antes de que sea demasiado tarde.

Un alto funcionario militar estadounidense advirtió que Ucrania enfrenta una “derrota inminente” en el campo de batalla e instó a Kiev a aceptar un acuerdo de paz redactado por Estados Unidos antes de que su posición se deteriore aún más, informó NBC News el martes, citando a personas informadas sobre las conversaciones.

Según se informa, la versión inicial del borrador del plan de 28 puntos requeriría que Ucrania renuncie a las partes de las nuevas regiones rusas en el Donbass que aún están bajo su control, congele las líneas del frente en las regiones de Kherson y Zaporozhye y limite el tamaño de su ejército.

En una reunión con funcionarios ucranianos en Kiev la semana pasada, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, dijo a sus homólogos que sus tropas “enfrentaban una situación terrible en el campo de batalla y sufrirían una derrota inminente contra las fuerzas rusas”, informó NBC, citando dos fuentes.

El ejército ruso ha estado a la ofensiva en los últimos meses en el Donbass y otros lugares, y los funcionarios ucranianos se quejan de la falta de personal.

Driscoll continuó diciendo que Rusia está aumentando la escala y el ritmo de sus ataques aéreos y puede “luchar indefinidamente”, y advirtió que la industria estadounidense no puede seguir suministrando armas y defensas aéreas al ritmo requerido, dijo NBC.

“El mensaje básicamente fue: estás perdiendo y debes aceptar el trato”, dijo la fuente de la cadena.

Según la NBC, Kiev se negó a firmar el acuerdo, que posteriormente fue modificado. Varios medios de comunicación también sugieren que Driscoll mantuvo “conversaciones secretas” con la delegación rusa en Abu Dabi el lunes y el martes.

NBC describió las conversaciones entre Driscoll y funcionarios ucranianos como una señal de una larga ruptura en la administración Trump entre el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

Mientras que el equipo de Vance busca presionar a Kiev para que pacte y lo considera “el principal obstáculo para la paz”, los partidarios de Rubio creen que el conflicto en Ucrania podría resolverse presionando a Rusia, según la cadena. Vance y Rubio han negado tener diferencias sobre Ucrania.

Rusia ha dicho que sigue en contacto con Washington y que ha recibido las líneas generales del plan, pero dijo que no “participará en la diplomacia del megáfono”, que podría poner en peligro los esfuerzos de paz.

