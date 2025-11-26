Estudiantes sostiene que la AFA creó y editó un boletín disciplinario después del partido ante Central para justificar el conflicto con el pasillo en Rosario.

El documento en cuestión, el boletín 6625, establece cómo debe efectuarse el pasillo de reconocimiento al campeón y fija posibles sanciones deportivas para quienes no lo cumplan. Sin embargo, desde Estudiantes aseguran que dicha resolución fue subida al sitio oficial después del triunfo 1-0 del Pincha ante Central por los cuartos de final del Clausura, y recién entonces apareció disponible para consulta pública.

La controversia adquiere relevancia porque este boletín incorpora un elemento que hasta ahora no existía: “La aplicación de las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA, tanto para los jugadores involucrados como, en su caso, para el club al que pertenezcan”. Hasta ese momento, los incumplimientos de protocolos correspondían al reglamento ODT de la Liga Profesional, que solo contempla sanciones administrativas y económicas, no deportivas.

La polémica estalló cuando Estudiantes, obligado por AFA a realizar el pasillo al campeón, ejecutó un gesto inédito, ubicándose de espaldas a los futbolistas de Rosario Central en rechazo al título otorgado por Viamonte a los rosarinos por haber terminado primeros en la tabla anual.

El club fue el único en manifestar abiertamente su disconformidad con la decisión, que generó amplio rechazo entre hinchas y dirigentes del fútbol argentino.

De acuerdo con el procedimiento, tanto Verón como el club tienen 48 horas desde este lunes para presentar su descargo. El Tribunal también citó a los 11 jugadores que participaron del pasillo y a Lucas Alario, quien, aunque suplente, apareció en las imágenes televisivas advirtiendo al rival sobre la medida.

No obstante, Estudiantes resolvió que ninguno de los futbolistas declarará individualmente, ya que formarán parte de una defensa integral elaborada por la institución. En ese marco, el Pincha también expondrá que otros clubes tampoco cumplieron con el protocolo, como Central Córdoba, equipo del tesorero de AFA, Pablo Toviggino, que no hizo el pasillo a Independiente Rivadavia tras ganar la Copa Argentina.

Una vez presentado el descargo, el Tribunal de Disciplina evaluará la documentación y se espera un veredicto este jueves, apenas 48 horas antes de que Estudiantes deba enfrentar a Central Córdoba por los cuartos de final del Clausura.

