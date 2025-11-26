La primera presentación pública de los Stryker está prevista para el próximo 3 de diciembre.

Los primeros vehículos de combate blindados Stryker 8×8 llegaron a la Argentina y fueron descargados en el Puerto de Zárate, en la provincia de Buenos Aires, marcando un nuevo avance en el plan de modernización y reequipamiento de las Fuerzas Armadas impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

El arribo de los Stryker representa un hito relevante para el Ejército Argentino, dado que se trata de un sistema ampliamente utilizado por las fuerzas armadas de Estados Unidos y con trayectoria en distintos escenarios de despliegue.

Su incorporación permitirá aumentar de manera significativa la movilidad táctica, la protección blindada y la capacidad de operar en diversos entornos, desde áreas urbanas hasta terrenos de difícil acceso.

Antes de la llegada de los vehículos, una comisión de conductores motoristas del Ejército viajó a Estados Unidos para recibir instrucción específica sobre su operación. Allí, el personal se capacitó en bases de instrucción del Ejército norteamericano, donde accedió a entrenamiento técnico y práctico, incluyendo mantenimiento, procedimientos de conducción y tácticas de empleo adaptadas a este tipo de plataformas. Todo ese conocimiento será ahora replicado en Argentina para la formación de nuevas dotaciones.

Los Stryker 8×8 son reconocidos por su versatilidad y por contar con un diseño que integra alta movilidad, protección balística y capacidad de transporte de tropas. Su arquitectura permite adaptarlos a distintos roles, desde transporte blindado hasta variantes especializadas, algo que incrementa la flexibilidad operativa del Ejército en misiones de defensa, apoyo logístico y despliegue rápido.

La recepción del material se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de los medios terrestres, con el objetivo de dotar a las unidades de herramientas más modernas y seguras. Esta adquisición forma parte de un conjunto de inversiones orientadas a actualizar los sistemas de defensa y a mejorar la preparación del personal en técnicas y tecnologías contemporáneas utilizadas por fuerzas aliadas.

La primera presentación pública de los Stryker está prevista para el próximo 3 de diciembre, en un acto oficial que se desarrollará en el cuartel de Boulogne, en la provincia de Buenos Aires. Allí se exhibirán los vehículos y se brindarán detalles técnicos sobre su integración en las distintas brigadas del Ejército.

Con esta incorporación, Argentina da un paso significativo en la modernización de su flota terrestre y avanza en un proceso que apunta a elevar los estándares operativos de las Fuerzas Armadas, mejorar la movilidad de las tropas y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales desafíos estratégicos.

Derechadiario.com