La inseguridad no se detiene y el intendente Julián Álvarez redujo los patrullajes

La ciudad que administra el jefe comunal de Unión por la Patria comienza a batir récords de hechos delictivos. Insólitamente, nadie sabia usar el sistema de denuncias online y la secretaría de Seguridad municipal carece de datos precisos. Casos e incompetencia.

Vecinos de Lanús alertaron sobre el notable incremento de la inseguridad en el distrito ultrakirchnerista, protagonizado por robos cada vez más violentos, hurtos de caños y hasta incendios intencionales. “En poco tiempo, la ciudad se volvió tierra de nadie”, afirmaron a REALPOLITIK.

A pesar de que tanto habitantes como asociaciones ligadas a la investigación de la inseguridad exigieron la presencia de una mayor cantidad de patrulleros y cuadrículas, lo cierto es que la intendencia de Lanús tiene ahora la mitad de los vehículos destinados a la seguridad de sus ciudadanos.

“Hasta hace poco, teníamos 70 patrulleros. Hoy hay 35, en una ciudad de 44 kilómetros cuadrados”, alertaron desde la fundación Argentina Segura. En efecto, la reducción de cuadrillas y patrullajes nocturnos se evidenció en un notable incremento de delitos, robos de vehículos y hasta incendio intencionales de los autos estacionados

A pesar de la acuciante situación, la gestión de Julián Álvarez pareciera hacer agua en materia de seguridad. Por insólito que parezca, la secretaria de Seguridad municipal carece de información actualizada y completa, dado que la mayoría de las denuncias online, simplemente, no figuran. De acuerdo a declaraciones de vecinos y de autoridades de la fundación Argentina Segura, las denuncias online, que hoy conforman la mayoría, no terminan de registrarse porque la información no es clara y las víctimas no saben cómo continuar el trámite.

El complejo sistema requiere, además de la denuncia en línea, la ratificación en la fiscalía correspondiente. De lo contrario, la denuncia se cae. Del mismo modo, la mayoría de las víctimas de delitos en Lanús se sienten poco inclinada a hacer la denuncia personalmente. “Hay que esperar al menos dos horas en comisarías prácticamente vacías, para poder ser atendidos”, aseguraron vecinos de la zona de Lanús Este, una de las más afectadas por el robo de caños de gas. (www.REALPOLITIK.com.ar)