Tras medio año de debate, Diputados dará sanción definitiva a la ley Bases y el paquete fiscal

Por Melisa Jofré

Llegó el día D. A exactamente medio año del ingreso de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Cámara de Diputados buscará este jueves darle sanción definitiva junto al paquete fiscal, y otorgar así al gobierno de Javier Milei sus primeras dos normas.

Luego de seis intensos meses, marcados por una derrota para el oficialismo durante el verano, ambas iniciativas arriban nuevamente a la cámara de origen con modificaciones realizadas en el Senado, donde la vicepresidenta Victoria Villarruel desempató a favor. En el caso de la ley Bases, se aceptará la versión devuelta por los senadores; mientras que en paquete fiscal se intentará reponer dos capítulos clave para el Gobierno, que fueron rechazados del otro lado de Pasos Perdidos: Ganancias y Bienes Personales.

La sesión en Diputados fue convocada para las 12, previamente habrá reunión de Labor Parlamentaria a las 10. En el arranque, asumirán Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer en reemplazo de Myriam Bregman y Romina del Plá, quienes dejan su lugar por la política de rotación de bancas del Frente de Izquierda. Luego se abrirá un período de cuestiones de privilegio, donde se esperan varios planteos en contra de la represión hacia diputados de Unión por la Patria, el pasado 12 de junio, durante la movilización contra ambas leyes, mientras sesionaba la Cámara alta. El intento de golpe en Bolivia podría sumarse.

Según los cálculos a los que arribaron el oficialismo y la oposición dialoguista, en una reunión que se realizó en la tarde de este miércoles, se estima que la sesión durará entre 12 y 14 horas y que habrá alrededor de 40 oradores. El debate de ambos textos se hará en conjunto.

Al tratarse ya de un trámite en el cual Diputados debe aceptar o rechazar los cambios impuestos por la cámara revisora, se espera que para ley Bases la votación sea una sola; es decir, ya no habrá votación en particular. Con la postura adoptada por el bloque de Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto, La Libertad Avanza tuvo que resignarse a no insistir con reintroducir las empresas que fueron quitadas por la Cámara alta de la lista de privatizaciones: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Pública.

A propósito de estas privatizaciones, luego de que quedara claro que estas tres empresas quedarían fuera de este proyecto, desde el Gobierno anticiparon la posibilidad de avanzar con leyes puntuales para privatizarlas. Específicamente se habló de Aerolíneas. Al respecto, Miguel Pichetto aclaró que “en el tema privatizaciones el Gobierno tiene toda la capacidad para mandar leyes respectivas sobre los temas que el propio Gobierno y el oficialismo apartó en la Cámara de Senadores”. ¿Puede tratar el Congreso la privatización de esas empresas este mismo año? “Por supuesto que puede tratarlos -remarcó Pichetto-, porque no fue rechazada (la propuesta). Lo que impide el tratamiento durante el año es si hay rechazo. Acá no hay rechazo: ha habido un apartamiento antes de votar en general”.

El pasado 30 de abril, el proyecto insignia del Gobierno alcanzó 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones. En esta segunda oportunidad se espera con particular atención si habrá votos positivos por parte de algunos miembros de UP, ya que en la primera ocasión catamarqueños y sanjuaninos de ese bloque apoyaron -en particular- el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Esta vez, como decimos, la votación será una sola.

En cuanto a Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, el dictamen de mayoría que salió este martes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda contiene cuatro puntos: uno que propone insistir con el artículo 111 de la redacción original (referido a las exenciones tributarias), que el Senado volteó con dos tercios de los votos, con lo cual para ser repuesto necesita sí o sí contar con los votos de UP, donde hay internas respecto de qué hacer en ese aspecto; otro con Ganancias; otro con Bienes Personales; y finalmente el último punto que acepta todo el resto de las modificaciones agregadas en Senado.

De esta manera, sobre el paquete fiscal habrá cuatro momentos de votación. El oficialismo aspira a reunir entre 129 y 135 votos a favor de aprobar la restitución del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. El 30 de abril, reunió 132 positivos. La influencia de los gobernadores, interesados en recuperar fondos coparticipables, será clave en la voluntad de algunos legisladores, teniendo en cuenta además el rechazo que hay desde la Patagonia.

Este jueves 27 se cumplen exactamente seis meses desde que Guillermo Francos, en ese entonces ministro de Interior, hoy jefe de Gabinete, entregó el proyecto a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. En el camino, esa primera iniciativa de 664 artículos fue perdiendo varios capítulos, entre ellos el fiscal. El 6 de febrero se cayó en la Cámara baja y volvió a comisiones. Iniciado el período ordinario, y bajo el llamado de Milei al “Pacto de Mayo” durante su discurso del 1ro. de marzo, a la renovada -y acotada- ley de Bases se sumó en paralelo el paquete fiscal. Ambos tuvieron media sanción el 30 de abril, y fueron votados en el Senado el 12 de junio.

Una vez que el Congreso sancione finalmente ambas normas, el Gobierno prepara la firma del “Pacto de Mayo” entre Nación y las provincias para el próximo 9 de julio, en Tucumán. El Día de la Bandera, Milei amplió la convocatoria, incluyendo a expresidentes.

