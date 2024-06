Denuncia Penal por Asociación Ilicita contra Sandra Pettovello, la banda de San Miguel, Karina Milei y “Lule” Menem entre otros

En el día de hoy ingreso en el juzgado del Dr. Ariel Lijo.

En la denuncia exponemos la asociación Ilicita del ministerio, los encubrimientos y el organigrama delictivo:

La acción se dirige, en principio, contra los que se sindican integrantes de una asociación ilícita, Señores Joaquín DE LA TORRE (Jefe), Pablo DE LA TORRE (Organizador), Santiago SANTURIO (Organizador), Lic. Luis María SCASSO (Organizador) Federico FERNÁNDEZ (Miembro), María Lucila RASKOVSKY (Miembro), Héctor CALVENTE (Miembro), Luis COSTÁN (Miembro), Marcelo CONZI (Miembro), Esteban BOSCH (miembro), Fernando DE LA CRUZ MOLINA PICO (Miembro), mientras que se denuncian por encubrimiento de toda esta maniobra a los Señores Eduardo MENEM (DNI 17.544.362), actual Subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, y las Señoras Karina MILEI , Lic. Sandra Viviana PETTOVELLO y Leila GIANNI , sin perjuicio de ampliar la pesquisa con nueva información que trascienda y nutra la conocida hasta el momento.

Ello, sin perjuicio de la calificación legal que quepa a partir del avance de la investigación que propugno en esta encuesta.

https://www.seprin.info/2024/06/03/en-educacion-tambien-hay-un-escandalo-de-sobresueldos-y-compras-directas-con-la-oei/, los acusados habrían conformado una aceitada organización criminal (art. 210 del Código Penal) con el propósito de conspirar y desestabilizar a la funcionaria que encabeza al Ministerio de Capital Humano, Lic. Sandra Viviana PETTOVELLO y apropiarse de las cajas para fluido de dinero opaco para financiar operaciones ilícitas. Para entender esta trama que no es sencilla hay que conectar al menos tres grupos; El Primero obviamente es la asociación ilícita con el objeto de enriquecerse ilegalmente , la otra desplazar a la Sra.Sandra Pettovello del ministerio y en ese sentido el tercer grupo que a sabiendas de lo que sucedía hizo trascender el delito para que estallara el escándalo y ser reemplazada luego del escándalo de corrupción que se mostro en los link editoriales del sitio y en muchos medios de todo el país y en el exterior .

Aquí como dijimos el primer grupo corresponde a lo que llamamos la banda de San Miguel, ya que todos sus integrantes son de ese distrito o están vinculados a esas personas y se expone en el punto 2.1, El segundo Grupo lo encarna la propia ministro y la Dra Leila Gianni, que sospechamos seria agente de inteligencia y que actuó en función de ese cargo. En ese sentido al tomar estado público los hechos de corrupción planteados la Sra. Pettovello ordenó a su custodia secuestrar, torturar e intimidar a un funcionario renunciante de su cartera el Sr Federico Fernández para auto incriminarse e incriminar a lo que llamamos la banda de San Miguel ( https://www.pagina12.com.ar/742346-el-relato-de-la-presion-a-un-funcionario-para-que-denuncie-a y https://www.dataclave.com.ar/poder/capital-humano–paso-a-paso-del–apriete–a-un-funcionario-clave-para-que-asuma-la-responsabilidad_a6660e4f51ecb0ff005c0db8c ), elemento que después no hizo y ella luego a través de la Dra Gianni , denunciar a esa banda y tratar de salir no vinculada al echo de corrupción, toda vez que en el caso de los contratos de los Rugbiers , fue ella quien firmó los contratos apócrifos a la hora de no sólo cobrar sin trabajar sino quedarse con una parte del dinero de los sueldos para una “cajita” como se detalla en la planilla de Federico González que por error se filtró . Cosa que no seria asi sino fruto de un espionaje, generado por el tercer sector: Karina Milei y Eduardo “lule” Menem, que querían su desplazamiento para poner en su lugar al diputado Santiago Santurio, que no es mencionado en ningún de corrupción haya ahora Pero al hice el tema de las manos optaron por salvar a la ministro y cargar solo el grupo de san Miguel como fusible. Es decir no hay nadie honrado o inocente, al menos La asociación ilícita de la Banda de San Miguel, el encubrimiento de Sandra Pettovello, Karina Milei y Eduardo “lule” Menem. Una fuente cercana al gobierno afirmó que la corrupción en el ministerio fue fruto del espionaje Ilegal de la AFI ordenada por el jefe de Gabinete Posse asi lo mostramos en un antecedente: https://www.seprin.info/2024/02/22/posse-maneja-una-afi-paralela-con-ex-coroneles-de-la-epoca-de-milani-que-antes-estuvieron-con-lilita-como-apretaron-a-pettovelo-y-quieren-apretar-a-leimone/

}

LA DENUNCIA :