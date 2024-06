IA de Milei: arriesga la Seguridad Nacional, fue a buscar inversiones y termina pagando.

No sólo fue a buscar inversiones y termina pagando, sino por hacerse el primer mundo, donde lo único que puede hacer es servir café en el Palacio de Buckingham, deja la reforma de un estado soberano en manos de una empresa como Google y Facebook que controlaría el estado nacional y saben que responde a la CIA , nada menos que la reforma al estado. A sabiendas que los algoritmos pueden ser modificados o predeterminados en favor de los intereses de los EEUU o de quienes paguen más.



Las variantes son infinitas y arriesga en manos de la IA manipulada, el destino de una nación soberana.

Mínimamente el Estado Mayor Conjunto de las FFAA y el ministerio de Defensa deberían advertir al presidente del riesgo de estas decisiones. Lo mismo que la la AFI y hasta el ministerio de Seguridad, porque la reforma del estado implica todo el estado todas las áreas. No sólo defensa, sino educación, salud, seguridad, recaudación, Política comerciales y estratégicas etc.

Milei plantea hacer una "reforma del Estado" usando un módulo de Inteligencia Artificial de Google, el cual aparentemente el tipo compró en su último paseo por EEUU. ¿Se entiende la gravedad del tema? Está poniendo en manos de una empresa directamente vinculada a la CIA el… pic.twitter.com/dqcNB3YnpB — César Biondini (@BiondiniCesar) June 4, 2024



Es realmente un demente si no le pone límites a su acción, además no puede comparar el Salvador que es mas chico que la provincia de Tucumán.

Pero realmente no me hago problemas es, un país de cuarta… Espero que algún legislador se mueva.

H.A.