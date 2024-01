APELLIDO Y NOMBRE: ADORNI MANUEL CUIT: 20-28052206-7 DOCUMENTO: 28.052.206 SEXO: MASCULINO CLASE: 1980 FECHA DE NACIMIENTO: 28/02/1980 EDAD: 43 AÑOS

Nacido en La Plata y mudado a CABA para seguir la misma carrera que su madre en la UADE (Contador Público) que le demoró 14 años (desde los 18 hasta recibirse en 2012) jamás se matriculó ni ejercicio la profesión, al punto que en sus actividades en la AFIP jamás se declaró como tal. Le adjunto su foto de graduación junto a su familia UADE se ve y fue en 2013 (o sea tiene solo diez años de graduado pero sin ejercicio en la actividad privada solo se dedicó a ser mediático)

Esas son las actividades que declara, además que tiene la inscripción en AFIP. Su historial laboral -antes de ser “mediático”- fueron siempre de empleado administrativo en diferentes empresas, en una de ellas fue apoderado para vaciarla por completo. Jamás ejerció ni de contador ni de economista en ninguna empresa privada. Cuando se recibió y pretendió que su empleador lo “ascendiera” o “irse con dinero” a ejercer la profesión en forma independiente no lo consiguió y por eso tiene los autos del juicio que le ganó a tal empresa MAPEMFI que es una concesionaria de autos.

Hoy tiene en el Banco Galicia 2.5 millones de pesos, solo con esas actividades de “consultor”, siendo además IVA Responsable Inscripto. Se casa en marzo de ese mismo año 2013 con Bettina Julieta Angeletti es padre de dos hijos Tomas y Trinidad (que es por quienes cobra la esposa a pesar de tener trabajo en blanco, ser “empresaria” independiente y el padre de los hijos con cargo público y también docente en relación de dependencia y también director de sociedades)

Ayer comunicó como Vocero la auditoría sobre los planes y la investigación del fiscal Marijuan, el parece no alcanzado. Cuando en ANSES cualquier desocupado solo porque aparezca un mínimo signo de “ingreso” (aunque haya sido una inscripción que jamás se uso) niegan la prestación. Su esposa la sigue cobrando mientras el comunica las bajas.

Esta es su historia laboral:

HISTORIA LABORAL

EMPLEADOR: FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES

CUIT: 30-65941461-5 DIRECCION: CHACABUCO 90 LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES – 1142442958 – M SANCHEZ DE LORIA 00355 – LOMAS DE ZAMORA – BUENOS AIRES POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES – 1142446813 – M SANCHEZ DE LORIA 00355 – LOMAS DE ZAMORA – BUENOS AIRES POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: FUNDACION IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS SUPERIORES – 1142445839 – AV H YRIGOYEN 09963 PB – TEMPERLEY – BUENOS AIRES ACTIVIDAD 1: ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EXCEPTO FORMACION DE POSGRADO (803200) ACTIVIDAD 1: ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EXCEPTO FORMACION DE POSTRADO (853201) ACTIVIDAD 1: FORMACION DE POSTRADO (853300) ACTIVIDAD 2: ENSEÑANZA PREPRIMARIA, PRIMARIA, SECUNDARIA, SUPERIOR, POR CORRESPONDENCIA, ETC. (931012)

DESDE HASTA 04/2017 04/2023

EMPLEADOR: TESIR S.R.L.

CUIT: 30-71601837-3 DIRECCION: PASTEUR 734 LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PROVINCIA: CAPITAL FEDERAL ACTIVIDAD 1: SERVICIOS DE MENSAJERIAS. (INCLUYE SERVICIOS PUERTA A PUERTA DE CORREO Y MENSAJERIA, COMISIONISTAS DE ENCOMIENDAS, TRANSPORTE DE DOCUMENTOS REALIZADOS POR EMPRESAS NO SUJETAS A LA OBLIGACION DE SERVICIO UNIVERSAL) (530090)

DESDE HASTA 02/2020 02/2022

EMPLEADOR: MAPEMFI SA

CUIT: 30-70857078-4 DIRECCION: BELGRANO AV. 1602 LOCALIDAD: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES PROVINCIA: CAPITAL FEDERAL POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: MAPEMFI SA – 1142503819 – AV CALCHAQUI 00700 – QUILMES OESTE – BUENOS AIRES POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: MAPEMFI SA – 1143085848 – AV JUAN DE GARAY 02899 PB – CAPITAL FEDERAL POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: MAPEMFI SA – 1144827133 – RUTA NAC 3 BRIG J M DE ROSAS 03990 – SAN JUSTO – BUENOS AIRES ACTIVIDAD 1: VENTA DE AUTOS, CAMIONETAS Y UTILITARIOS, NUEVOS (501110) ACTIVIDAD 1: VENTA DE AUTOS, CAMIONETAS Y UTILITARIOS NUEVOS (INCLUYE TAXIS, JEEPS, 4X4 Y VEHICULOS SIMILARES) (451110)

DESDE HASTA 11/2008 05/2016

EMPLEADOR: FIMAPEM SA

CUIT: 30-69900569-6 DIRECCION: BELGRANO AV 1602 LOCALIDAD: CAPITAL FEDERAL PROVINCIA: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: FIMAPEM SA – 1142270037 – NICARAGUA S/N – SARANDI – BUENOS AIRES POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: FIMAPEM SA – 1142273517 – NICARAGUA S/N – SARANDI – BUENOS AIRES POSIBLE TELEFONO EN BASE AL CUIT: FIMAPEM SA – 1143841199 – AV BELGRANO 01602 PB – CAPITAL FEDERAL ACTIVIDAD 1: SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. (749900) ACTIVIDAD 1: SERVICIOS EMPRESARIALES N.C.P. (829900) ACTIVIDAD 2: ACTIVIDADES NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE (0) ACTIVIDAD 3: SERVICIOS PERSONALES NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (959944)

DESDE HASTA 07/2006 08/2008

De la empresa FIMAPEN (la más antigua que es “socia” de MAPEMFI -tengo los datos de los titulares-) fue apoderado y contribuyó a vaciarla, con MAPEMFI fue “industria del juicio” ya que al momento de iniciar las acciones legales ya era contador público e inscripto en por entonces monotributo.

Esta es la “SRL” que tiene con la esposa (planera):

BOLETINES OFICIALES Y MESAS DE ENTRADA

FECHA: 02/03/2020 PROVINCIA: NACIONAL ROL: – EDICTO SOCIETARIO AS INNOVACION PROFESIONAL S.R.L. 1) MANUEL ADORNI (GERENTE), 28/02/1980, DNI 28.052.206, SUSCRIBE 25.000 CUOTAS; BETTINA JULIETA ANGELETTI, 10/10/1982, DNI 29.865.407, SUSCRIBE 25.000 CUOTAS. AMBOS ARGENTINOS, EMPRESARIOS, CASADOS, AV. ASAMBLEA 1132 PISO 2 DEPTO. A CABA. 2) 21/02/2020. 4) AV. ASAMBLEA 1132 PISO 2 DEPTO. A, CABA. 5) CONSULTORIA EN LA GESTION EMPRESARIAL, ADMINISTRATIVA Y SOBRE ESTRATEGIAS OPERATIVAS; COACHING; MANEJO DE PROYECTOS; SELECCION DE TECNOLOGIAS Y ESTUDIOS DE MERCADO; ASESO-RAMIENTO Y GESTIONES FINANCIERAS. REPRESENTACIONES, CONCESIONES, CONSIGNACIONES Y MANDATOS VINCULADOS CON LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS PRECEDENTEMENTE. QUEDAN EX-CLUIDAS LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN LAS LEYES 20.488 Y 23.187. LA COMERCIALIZACION, HABILITACION, IMPORTACION, EXPORTACION DE SERVICIOS, PRODUCTOS, EQUIPOS Y SOFTWARE DES-TINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO. INSPECCION Y CERTIFICACION DE NORMAS DE ESTANDARI-ZACION, PROCEDIMIENTOS Y EQUIPOS. CAPACITACION Y ASESORAMIENTO EN LA MATERIA DEL OBJETO. 6) 99 ANOS 7) $ 50.000, DIVIDIDOS EN 50.000 CUOTAS PARTES DE $ 1 CADA UNA. 8) GERENTES PLAZO: INDETERMINADO, DOMICILIO ESPECIAL: LA SEDE. FISCALIZACION: ART. 55 LGS. 9) INDISTINTA 10) 31/12. AUTORIZADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO CONTRATO DE FECHA 21/02/2020 MARTIN ALBERTO FANDINO – T°: 67 F°: 192 C.P.A.C.F. E.

Detalle no menor: esa SRL tiene su CUIT “INACTIVO” o sea jamás la usaron o no sabe que uso le estuvieron dando:

IDENTIDAD

RAZON SOCIAL: AS INNOVACION PROFESIONAL CUIT: 30-71680097-7 ESTADO DEL CUIT: INACTIVO NRO CORRELATIVO DE INSCRIPCION EN IGJ: 1953045

Detalle: NO TIENE domicilio fiscal y la constancia que les adjunto de la propia página de AFIP está bloqueada.

También adjunto la foto del Presidente junto a su Vocero y su señora esposa que cobra plan (no se sabe como)

Sobre la esposa beneficiaria de planes (que no debería recibir ni un centavo del Estado) si le interesa puedo pasarle más información. De Adorni el mismo se hizo su propio ataúd de Herminio notificando la auditoría de planes, expresando sus opiniones y su propia esposa cobrando cuando claramente tienen ingresos y no los necesitan.

Llego a SEPRIN , un carpeta que lo acusa que su mujer :

…Y su esposa resultó “planera” cobra AUH por sus dos hijos Tomas y Trinidad (tengo los DNI), cuando es “empresaria” (monotributista), tiene trabajo en blanco, y encima ¡el padre de esos niños es el vocero presidencial! el dice (lo subió en sus redes) que el que cobra “plan” sin necesitarlo es “despreciable” hasta una sociedad juntos tienen (tiene el edicto) o sea además son empresarios los dos.

Fecha-de-cobro-_-ANSESDescarga

Su esposa Bettina Julieta Angeletti con quien se casó en 2013 y tiene dos hijos, a pesar de ser empleada en relación de dependencia, monotributista (categoría más baja) y directora de una sociedad fantasma con su marido el vocero ¡cobra plan! si AUH (que se duplicó este mes) por dos hijos. Si todos los “planeros” son lo peor que existe ¿qué pasa en casa qué su propia esposa cobra? no lo digo yo, lo dice ANSES.

Esos son los “puntos flojos” del vocero que están más desarrollados en todos los mails que envié anteriormente con los adjuntos. Este mes va a cobrar el próximo 19, teniendo en cuenta que su marido padre de sus hijos es vocero presidencial, docente universitario actual y antes trabajó en medios. Y su esposa es “empresaria” (con el de la empresa AS Innovacion que tiene CUIT inactivo ni como contador se arregla sus propios papeles) monotributista y además trabaja en relación de dependencia para el campo ¿qué hace cobrando AUH? cuando es sabido que cualquier persona que registre el mínimo ingreso -incluso mujeres separadas que solo porque el padre “figure” en la AFIP- no las dejan cobrar porque “tiene ingresos”, digamos que no cierra por ninguna parte.

Formulario-de-Impresion-de-Constancia-de-Monotributo-AngelettiDescarga

Hasta aquí una parte , podrían desmentirlo, pero no creo que se pueda borrar la base de datos de ANSES

