Ya hace tiempo estaban en el país. : Detuvieron en Córdoba a familiares de “Fito”, el líder narco de Ecuador

En un extenso operativo, unidades de élite de la Policía de Córdoba y fuerzas nacionales llevaron a cabo la detención de ocho familiares y colaboradores del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo “Fito” Macías, en el barrio privado Valle del Golf, ubicado en el camino a Falda del Carmen, en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Entre los arrestados se encuentran la esposa de Fito, Inda Mariela Peñarrieta Tuarez, y tres de sus hijos. Según fuentes cercanas, la esposa de Fito habría ingresado al país aproximadamente 10 días antes de la fuga del capo narco de la cárcel ecuatoriana, evento que desencadenó una ola de violencia y muerte en Ecuador.

El operativo tuvo lugar este jueves al anochecer después de cuatro días de investigación liderada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y el comisario mayor Alberto Bietti, director de Inteligencia Criminal de la Policía de Córdoba. Según indicaron, los detenidos habían alquilado y pagado en efectivo en dólares una casa grande en un country.

Los arrestados fueron trasladados a instalaciones del Ejército, para posteriormente ser llevados a Buenos Aires y deportados a Ecuador.

