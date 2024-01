Por eso Milei no se opuso: El Chacho Coín valdrá menos que el peso …

En la Rioja , la cuasi moneda llamada Chacho

El Poder Ejecutivo envió el proyecto para que la Cámara de Diputados apruebe la emisión de $15 mil millones, los cuales tendrán un respaldo en igual cantidad de moneda nacional del Banco de La Rioja. Con dicho bono, los trabajadores estatales verán afectado el 30% de su salario.

En la practica es que rebajan los sueldos … Ya que no se cambiara 1 Chacho por un Peso, sino que será menos …

Eso es peronismo explicito

La estafa del Chacho Coin… pic.twitter.com/mER5lUtU2F — Doctor House (@Bobmacoy) January 18, 2024

