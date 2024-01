Santilli cruzó a Kicillof por el enfrentamiento en La Matanza: aturde el silencio

l diputado nacional del PRO por Buenos Aires Diego Santilli apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el enfrentamiento armado por tierras en La Matanza.

“Aturde el silencio del gobernador Kicillof”, cuestionó Santilli en su cuenta de la red social X.

“Tiros a plena luz del día, 5 muertos y 8 heridos, usurpaciones y toma de terrenos. El kirchnerismo logró que la PBA sea tierra de nadie. Bueno, en realidad es tierra del delito y los delincuentes”, enfatizó el diputado nacional.

Un grupo de personas protagonizaron una pelea en horas de la tarde del domingo en el barrio 8 de junio, partido de La Matanza, cerca de González Catán.

