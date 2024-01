Petri lanza un operativo contra la pesca ilegal en mar argentino

Este lunes el ministro de Defensa, Luis Petri, visitó la Base Naval de Mar del Plata y lanzó una nueva operación para fortalecer la vigilancia y el control en el mar argentino, donde se concentra la pesca ilegal. En el acto también estuvo presente el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

El funcionario dio la orden de zarpada al patrullero oceánico ARA “Contraalmirante Cordero”, que estará a cargo de diversas tareas y controlará la ubicación de los pesqueros de bandera extranjera que se posicionan en la milla 201 para evitar que los mismos pesquen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina.

Durante su visita a Mar del Plata, Petri expresó: “Si queremos ser efectivos y eficientes en el control y vigilancia de la milla 200, tenemos que cambiar la forma de patrullaje en esta tarea conjunta que hace la Armada con la Prefectura para garantizar que ningún buque de bandera extranjera sin permiso comprometa nuestros recursos naturales”.

En esta línea continúo: “Para eso hay que sancionar un nuevo marco regulatorio y sancionatorio. Hay que establecer una mesa en donde participen todos los actores involucrados: la Armada, la Prefectura, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, Pesca, el Ministerio de Trabajo y todo cuanto organismo tenga que ver en la preservación de nuestros recursos”.

Petri aprovechó para agradecerle a la tripulación del ARA “lo que están haciendo por la patria”, al custodiar “celosamente” los intereses de “todos los argentinos”.

También añadió: “Les quiero transmitir el saludo del presidente de la nación (Javier Milei). Ayer me reuní con él en la Quinta de Olivos y cuando le comenté que venía para acá, me dijo que les mandara un gran abrazo de su parte porque están haciendo patria”.

Por último, Petri le deseó “un gran viaje, y un pronto regreso a puerto” a la tripulación. “Ya sea en la frontera norte o en la milla 201, pero que nuestras Fuerzas Armadas estén alistadas y adiestradas para defender los intereses de la patria», añadió.

También estuvo presente el intendente Guillermo Montenegro, quien aseguró: “Junto al ministro participé de la zarpada del buque que estará a cargo de vigilar la milla 200, Zona Económica Exclusiva, y así evitar que embarcaciones extranjeras pesquen de forma ilegal en el territorio que es de todos los argentinos”.

El buque ARA “Contraalmirante Cordero”, que cuenta con 40 tripulantes, es el último de una serie de 4 patrulleros oceánicos multipropósitos destinados a la Armada Argentina. Estos buques permiten realizar actividades de vigilancia, control del mar y la defensa de los recursos y espacios marítimos de jurisdicción nacional, en un momento de auge de la pesca ilegal en el mar argentino.

