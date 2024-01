La Justicia habilitó la feria judicial para tratar el amparo de la CGT

Hay muchos argumentos para declarar anticonstitucional muchos puntos .

La sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo definió este martes habilitar el receso judicial para tratar el recurso presentado a fin de año por la CGT contra el decretazo emitido por el gobierno de Javier Milei que cambia las condiciones de contratación laboral en el país.

La resolución, firmada por la camarista María González y su colega Alejandro Subera, atendió el pedido de la CGT, con la firma de su secretario general Héctor Daer, para que se levante la feria y se evalúe el pedido de suspensión del decreto de necesidad y urgencia.

En el primer punto de la petición, la CGT solicitó que “se decrete la medida cautelar solicitada de suspensión de la aplicación del “Título IV Trabajo” del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023”. En la misma resolución, la jueza González y su colega Subera trasladaron el expediente al Ministerio Público Fiscal para que emita un dictamen.

“Esta Sala considera que, frente a las particularidades del caso, lo traído a consideración amerita la apertura de la habilitación de la feria judicial solicitada, lo que así se resuelve”, señalaron los camaristas.

Además, el gobierno de La Rioja había pedido este viernes a la Corte Suprema de Justicia que declare la “inconstitucionalidad manifiesta” del decretazo, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la “competencia originaria” para entender en el asunto, pero el máximo tribunal había denegado abrir la feria y solo dio vista al procurador interino para que evalúe si el tema era de su competencia.

La Rioja hizo su presentación a través de una “acción declarativa de certeza” presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra, según el escrito al que tuvo acceso Télam.

