 Posse sigue cosechando enemigos internos que no se olvidan de su rol recaudador

Pirro fue rey de Epiro y Macedonia unos trescientos años antes de Cristo y es considerado uno de los mejores generales de su época, que debió confrontar nada más y nada menos que contra los romanos en pleno período expansionista del Imperio cuya capital se asentaba entre las siete colinas al este del río Tíber.

Genial estratega y aguerrido soldado, se propuso convertirse en el soberano más poderoso del mundo helénico, e incluso de todo el Mediterráneo. Pero, pese a sus éxitos en el campo de batalla, pasó a la historia por la expresión “victoria pírrica”, en alusión a los logros militares que no hacen sino precipitar la derrota final del vencedor.

En su intento por conquistar Roma, marchó con sus ejércitos a una guerra que tuvo capítulos épicos como las batallas de Heráclea y de Ásculo, donde obtuvo grandes triunfos pero a un altísimo precio, perdiendo varios miles de guerreros. Fue tras este último combate cuando inmortalizó la frase que define el concepto pírrico: “Otra victoria como ésta y estamos perdidos”.

Luego de interminables cabildeos -teñidos con la peor de las sospechas- llevados a cabo por sus ministros y colaboradores más cercanos, Javier Milei logró este viernes aprobar en general su tan mentado proyecto de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. Resta aún la nada sencilla tarea de consolidar en el debate artículo por artículo, la media sanción del texto que dejó jirones de su contenido en las negociaciones para su aceptación.

De aquí al martes, cuando se reinicie el trabajo parlamentario, los operadores del oficialismo negociarán con los sectores de la oposición dialoguista “lo que sea necesario para lograr el objetivo y que la iniciativa pase al Senado”, le dijo a Data Clave un diputado de La Libertad Avanza que participó de las maratónicas sesiones. “Igual, de la idea original prácticamente no queda mucho, este victoria que obtuvimos fue para los titulares, porque resignamos demasiado”, agregó el legislador.

A lo Pirro, Milei no celebró ostensiblemente esta “victoria con sabor a poco” y eligió tomar distancia de las negociaciones abiertas con gobernadores y diputados opositores, que esperan sacar más provecho de la debilidad libertaria. Durante la tarde del sábado, viajó a Mar del Plata en un vuelo comercial junto a su hermana, Karina y el vocero Manuel Adorni, con el objetivo de acompañar a su pareja, la comediante Fátima Florez en su cumpleaños 43.

El presidente retorna este domingo, pero su agenda lo mantendrá lejos de la discusión por su “ley fetiche” -a esta altura, casi desmantelada- ya que el lunes comenzará su gira por Israel e Italia, donde tiene previsto visitar Jerusalén, Tel Aviv y Roma junto a una comitiva estrecha de funcionarios de su círculo más íntimo, compuesta por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; la canciller Diana Mondino; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el documentalista Santiago Oria, además, por supuesto, de la omnipresente Karina.

Algo huele mal en La Libertad Avanza

En medio del acalorado debate de la semana pasada, comenzaron a evidenciarse cortocircuitos dentro de la coalición gobernante, que tienen en el ojo de la tormenta a dos funcionarios de alto rango: el mencionado Posse y el devaluado Secretario de Prensa Eduardo Serenellini, quien esta semana sufrió un drástico recorte de sus funciones, al perder el control de los medios públicos y de la pauta publicitaria oficial.

Antes de que el manoseado proyecto de Ley Ómnibus llegara al recinto y durante las jornadas de debate en el plenario de comisiones, se produjo un episodio que no pasó inadvertido dentro de la interna libertaria. El secretario parlamentario Tomás Figueroa -dueño del departamento de Recoleta donde se llevaron a cabo las reuniones para puntear el borrador de la iniciativa- pidió retirar de las exposiciones de las organizaciones no gubernamentales a un reconocido experto internacional anticorrupción, que formó parte de los equipos técnicos de La Libertad Avanza y que fue compañero de Nicolás Posse en Corporación América.

El experto fue quien -a requerimiento del propio Posse- armó a mediados del año pasado el Instituto para el Crecimiento, un “think tank” que tenía por finalidad integrar el trabajo de los Equipos Técnicos del por entonces candidato presidencial. El especialista -cuyo nombre preservaremos en este artículo- había notado un cambio de actitud por parte de la secretaría parlamentaria y del propio titular del cuerpo, Martín Menem desde el momento en el que el autodenominado vicejefe de Gabinete, José Rolandi, visitó el recinto.

“Este hombre no puede ingresar más”, les habría manifestado el “Cochi” –que funge de colaborador “ad honorem” en la Jefatura, pero cobra una suculenta suma de dinero como director de YPF-, funcional a Posse, en lo que fue interpretado como “un claro avallasamiento de las libertades individuales y de la división de poderes”, le dijo a este portal un legislador oficialista que no entendía la “actitud anti democrática del ejecutivo, acatada por la presidencia de la Cámara”.

Según pudo averiguar Data Clave, la decisión de retirarlo del recinto primero y luego de prohibirle el ingreso, desconociendo su pertenencia a los equipos técnicos del oficialismo, tiene un motivo. Este experto manifestó en varias oportunidades su descontento por los intentos del ahora Jefe de Gabinete y de su colaborador Gonzalo Pascual (exdirector del Eco Parque porteño) de ingresar aportes de dinero sin identificar su origen, por fuera de los controles de Unidad de Información Financiera (UIF).

“La verdad de la milanesa es que este Instituto oficiaba de pantalla para juntar fondos y contar con una caja paralela que permita abonar los honorarios de los equipos. Desde allí se le pagaba a Eduardo Rodríguez Chirillo -el actual secretario de Energía- y también a la consultora Anker de Luis Caputo para que armara un plan B, mientras a Emilio Ocampo lo usaban para publicitar el plan dolarizador que nunca se concretó”, completó el informante.

De acuerdo a la información que pudo acceder Data Clave, las principales aportantes del think tank libertario, fueron las empresas relacionadas con el rubro salud y ese habría sido el motivo principal por el cual Posse decidió nombrar a dos hombres del sector de las prepagas en cargos estratégicos. Tal los casos de Miguel Blanco, unos de los gerentes de Swiss Medical Group como titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN); y de Gabriel Oriolo, quien durante más de treinta años se desempeñó como director de OSDE, al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

A principios de la semana pasada, un curioso diálogo telefónico selló el destino del primer titular de esta estratégica dependencia que maneja los fondos de las obras sociales.

– Hola Quique, te llamo para comunicarte que te tenés que ir de la Súper. Me pidieron a mí que te solicite la renuncia.

– Bueno Mario, igual ya me enteré porque salió en Boletín Oficial mi “desnombramiento”, y eso que no estuve ni un mes.

El “Mario” que le pido la renuncia a Enrique Chiantore en la estratégica SSS no fue el titular de la cartera sanitaria Mario Russo, sino Mario Lugones, el médico personal de Posse y titular de la Fundación Sanatorio Güemes, quien opera como un ministro de Salud en las sombras a pesar de no tener ningún cargo dentro del gobierno.

Más apostillas desde el Lion Park

Guillermo Ferraro fue expulsado del gobierno en tiempo récord. Aunque a algunos pueda resultarle incómodo, el exministro de Infraestructura, sin embargo, en los papeles todavía sigue siendo parte de la administración libertaria, simplemente porque todavía no presentó su renuncia, ni su dimisión apareció publicada en el Boletín Oficial. Incluso hasta mediados de la semana pasada, continuaba asistiendo a su despacho ubicado en el piso 11 del ministerio de Economía. “Ni se fue, ni lo echaron, cuando Posse lo llamó no quiso hablar con él y dijo que directamente iba a hablar con el Presidente”, le apuntó a este cronista un colaborador con acceso directo a los despachos de la cartera semi acéfala. De hecho, a su mujer Flavia Alemán la nombraron Directora de Prensa de la Cámara de Diputados y “hay mucho ruido con eso”, completó la fuente.

Hay un periodista muy conocido de los medios que está armado equipos técnicos para una figura muy importante del Gobierno. El “colega” tiene lazos directos con las Fuerzas Armadas , uno de cuyos miembros le contó a este portal que se trata de un “reconocido hombre de letras, autor de varios libros y que tiene muy buena relación con el Ejército Argentino” . Además de su capacidad para narrar, el hombre se hizo muy popular participando en dos ciclos televisivos muy exitosos, uno de nombre “zoológico” y el otro con denominación referida al enorme sentimiento fraterno . Si no lo sacan, vayan a leer el horóscopo.

tiene lazos directos con las , uno de cuyos miembros le contó a este portal que se trata de un . Además de su capacidad para narrar, el hombre se hizo muy popular participando en dos ciclos televisivos muy exitosos, uno de nombre y el otro con denominación referida al . Si no lo sacan, vayan a leer el horóscopo. Esta semana impacto positivamente al presidente la actitud asumida por la ministra Sandra Pettovello cuando salió a recibir a los manifestantes que protestaban frente a la sede del ministerio de Capital Humano y los invitó a que ingresen de a uno para identificarlos y escuchar sus reclamos. “Vamos a solucionarle los problemas a la gente, pero no nos vamos a dejar extorsionar por los gerentes de la pobreza que manipulan la voluntad de los que más necesitan”, señaló la titular de la cartera social.

Llamó la atención que haya sido nombrada Caterina Dzugala, ex gerenta de comunicación de SBASE durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta como nueva Directora de Comunicación de la Jefatura de Gabinete. “Tanto que lo criticaban al Pelado y al final marginan a los equipos técnicos nuestros para sumar gente de él”, se oyó rugir en los pasillos libertarios.

El que tuvo otra pésima semana fue Serenellini. Tras los recortes de funciones que sufrió la Secretaría de Prensa que aún mantiene a su cargo, a pesar de los cuestionamientos internos, este viernes “cartoneó” una clásica selfie de esas que el presidente no le niega a nadie, cuando lo visitó sin previo aviso en su despacho de Olivos. Luego de la foto -que el exconductor televisivo rápidamente subió a sus redes- Milei lo mandó a hablar con su hermana, quien también lo despachó en menos de diez minutos. “Manotazo de ahogado, fue a atajarse a Olivos, pero después de los decretos, quedó herido de muerte”, comentó uno que no lo quiere ni un poco.

Por la tarde, en Rosada, “Serenito” debió haber asistido al merecido homenaje que recibió el querido Roberto “Tano” Di Sandro, decano de los cronistas de Casa de Gobierno, pero no concurrió porque -según le dijo a su secretaria- “le entró una basurita en el ojo”. La supuesta lesión oftalmológica fue la excusa ideal para comenzar temprano el fin de semana y rajarse a su casa en el country de San Vicente, siempre acompañado de sus custodios a los que “no les deja sacarse ni la corbata”, a pesar de los 40 grados de temperatura.

